热点聚焦：多头削减美元曝险 担心美联储升息推迟

图为在东京拍摄的一名商人在观看屏幕上显示的美元现钞。 REUTERS/Toru Hanai

路透波士顿4月9日 - 全球债券基金业最大的几个美元多头近几周转变方向，削减美元敞口，因担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能推迟外界普遍预期的升息。

基金经理和分析师称，此时美国经济数据疲软，欧洲各央行又在努力刺激自家经济，令美元触及12年高位的涨势出现减弱迹象。

Legg Mason BW全球机会债券基金(GOBSX.O)的Jack McIntyre称，全球债券基金经理密切关注各国经济的相对表现，因为这能严重影响央行的举措。美国与世界其它多数地区的经济表现差异已让美元获益良多，很难想象这种情况能一直保持下去。

“美元在这么短的时间内走出了史无前例的行情，”McIntyre称。他表示通过解除外汇对冲，他的基金美元曝险从3月初的43%降至37%。“美元升值的速度势必要放缓。这种走势是不可持续的，涨得太高太快。”

全球债券基金会公布对各种货币曝险头寸占其资产总额的比例。例如，就美元而言，这些数据反映的是基金对美国企业债和政府公债、以及外国政府和企业发行的美元计价债券的持仓，以及货币对冲等工具的影响。

据汤森路透旗下理柏称2014年美元配置增幅最高的10位基金经理人中，有四人告诉路透，他们此后削减了美元仓位。一人增加仓位，其余五人拒绝置评。

资产规模3.98亿美元的Prudential Global Total Return Fund(GTRAX.O)是最大的美元爱好者之一。该基金截至2月底削减美元曝险头寸至总资产的54%，截至12月31日该比例为58%。

该基金的经理Michael Collins表示，“我们认为强势美元不利于”美国经济，导致出口更加昂贵。他称，美元市场还显示出上档沉重的迹象。

Prudential表示，该基金的美元曝险头寸在2013年末时仅为27%。

其他削减美元曝险的基金经理还包括Erik Weisman和Christopher Diaz。Erik Weisman管理着资产规模为6.47亿美元的MFS Global Bond Fund(MGBAX.O)。Christopher Diaz管理着资产规模为3.61亿美元的Janus Global Bond Fund (JGBAX.O)。Diaz说，他之所以削减部分美元曝险，是因为美联储近来发出了“偏温和”的信号，暗示美联储可能要等更长一段时间才会加息。

利率上升会吸引外资，从而进一步提振美元价值。Janus基金截止2月底的美元曝险为57%，低于去年12月底的76%。

这种削减美元曝险的现象，符合对美元涨势的广泛质疑态度。Fund Evaluation Group的研究负责人Gregory Dowling说，总体来看，认为美元将会上涨和认为美元不会上涨的基金经理人数近乎平分秋色。他说，这与几个月前有所变化，当时大多数基金经理预计美元将继续上涨。

“人们开始说，(美元)或许冲得过高、过快了，”他说。

Ross Kerber

截至周二收盘，美元指数.DXY已较6月30日涨23%，提振美元配置较多的基金回报。不过该指数略低于3月中所及高位，美国就业报告疲弱予以打压。

摩根士丹利旗下Global Fixed Income Opportunities Fund (DINAX.O)经理人Michael Kushma等人对美元看法最为乐观。他表示，他将该基金中美元曝险占比提高至约99%，12月31日时为97%。该基金规模约为2.45亿美元。

Kushman说，美国就业趋势正面且能源价格较低，使得美联储仍有可能在明年初前加息，同时其他国家央行的刺激性举措效果要在经济中体现还需要一些时间。

“除美国外的其他国家鲜有好消息，我们认为美国方面的不利消息是暂时的，”他说。(完)

(编译/审校 王丽鑫/王兴亚/汪红英/李爽/王颖/杜明霞/蔡美珍)

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