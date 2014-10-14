美元普遍反弹 因欧元区和英国经济数据疲弱

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透纽约10月14日 - 美元兑一篮子主要货币周二反弹，因欧元区和英国公布的经济数据令人担忧，凸显美国经济体质相对稳健。
美元兑欧元扭转周一的跌势，因之前欧元区公布的工业生产和德国公布的ZEW投资人信心指标远逊预期，投资人对欧元区再次陷入技术性衰退的担忧重燃。
“德国公布的疲弱数据就好像看到家里的地基，发现有些腐烂的木头一样。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick在解释德国数据对欧元区经济的含义时表示。
他表示，数据疲弱对欧元不利，导致交易商青睐美元。欧元兑日圆也触及11个月低点。
对全球经济成长、特别是欧洲的担忧，盖过了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能推迟升息的忧虑，尽管之前旧金山联储总裁威廉姆斯向路透表示，如果通胀开始在2%目标下方持续下滑，美联储会考虑推迟升息。
升息预计会带动投资资金流入美国，从而提振美元。
美元兑日圆从一个月低点反弹，而英镑兑美元下滑，因数据显示英国9月通胀和零售销售下滑。
“美元获得一些支撑，因投资人仍相信美国经济在所有主要经济体中仍是表现最好的。”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris
Schlossberg称。
不过他表示，由于美联储官员看来不急于升息，美元升势可能“已耗尽动能”。
尽管美元兑日圆上涨，但全球经济成长忧虑限制了避险日圆的跌幅。
欧元兑美元EUR=纽约尾盘跌0.84%，报1.2645美元，欧元兑日圆EURJPY=跌0.73%，报135.21日圆，欧元盘中触及11个月低点135.05日圆。
美元兑日圆JPY=升0.11%，报106.96日圆，盘中稍早触及一个月低点106.68日圆。美元兑瑞郎CHF=也反弹，尾盘升0.73%，报0.9548瑞郎。
美元指数.DXY升0.39%，报85.864。
美国公债收益率下滑，而美股反弹，标普500指数.SPX尾盘升0.25%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.2658 1.2752 -0.74 -7.91 1.3745
美元/日圆 JPY= 107.04 106.83 +0.20 +1.65 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 135.49 136.22 -0.54 -6.32 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9534 0.9479 +0.58 +6.79 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.5903 1.6083 -1.12 -3.94 1.6556
美元/加元 CAD= 1.1293 1.1196 +0.87 +6.34 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.8712 0.8768 -0.64 -2.26 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2072 1.2084 -0.10 -1.62 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7958 0.7925 +0.42 -4.09 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.7839 0.7890 -0.65 -4.47 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 6.5775 6.4709 +1.65 +8.43 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3279 8.2528 +0.91 -0.13 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 7.2500 7.1122 +1.94 +12.64 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1772 9.0713 +1.17 +3.73 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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