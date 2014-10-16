美元小幅反弹 因美国经济数据改善

路透纽约10月16日 - 美元兑欧元和日圆周四反弹，因美国经济数据改善，巩固了周三美元抛售过度的观点。

美国劳工部周四公布的数据显示，上周初请失业金人口降至14年低位。另外，美国联邦储备理事会(美联储)公布的报告显示，9月工业生产较前月增长1.0%，超过预期。

“今日的数据非常重要，它们使市场相信，美国经济前景并未出现大的改变，”加拿大丰业银行的首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

西班牙公债标售结果令人失望，以及数据显示，五个欧元区二线国家9月出现通缩，也凸显美国经济表现强于欧元区的现状。

尽管欧元区消费者通胀9月同比增长0.3%，与欧洲统计局9月30日的预估一致，且符合市场预期，但希腊、意大利、斯洛文尼亚和西班牙9月出现通缩，因楼市需求持续受到抑制。

美元重拾部分上行动能，周三美元兑欧元和瑞郎触及三周低位，兑避险的日圆触及逾一个月低位。

不过，在圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话后，美元缩减涨幅。布拉德在接受彭博电视访问时称，鉴于通胀预期回落，美联储可能希望延长购债计划执行的时间，结束购债的时间可能晚于市场预期。

分析师称，布拉德的讲话推动英镑兑美元走强，因其巩固了英国央行可能较美联储提前升息的观点，尽管布拉德表示，仍认为明年首季是升息的合适时机。

分析师表示，英镑上扬导致美元指数走低。

“布拉德的讲话引起了市场的广泛关注，因今日的讲话反应他的立场在发生改变，”德意志银行外汇策略部全球主管Alan Ruskin表示。

欧元兑美元EUR=尾盘下跌0.23%，报1.2807美元，周三触及1.2885美元的高位。欧元兑日圆触及11个月低位134.16日圆。

美元兑日圆JPY=尾盘上扬0.4%，报106.33日圆，周三触及105.21日圆的低位。

美元兑瑞郎CHF=尾盘上扬0.3%，报0.9425瑞郎，周三触及三周低位0.9361瑞郎。美元指数尾盘下跌0.28%，报84.911。

美股标普500指数.SPX收盘基本持平，美国公债收益率攀升。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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