香港《经济日报》：美元独弱 迫发达国打货币战

（5月22日社评） - 日央行昨议息，一如市场预期未有新动作，惟外界关注日央对日圆近期趋升的取态。日央总裁黑田东彦指，未有明显理由促日圆走强，但他话音刚落，日圆汇价便曾升至1美元兑100日圆水平，创近3个月高位。个中关键应非日圆强，而是美元该强不强。

外界对美元应强不强的原因，较主流的看法有二。

其一，美国储局虽启动退市，惟仅减少买债，每月买债规模现仍维持450亿美元，且储局资产负债表已由2008年金融海啸前仅8,000亿美元，暴增至现时逾4万亿美元，美国货币环境仍极宽松、资金仍极滥，令美元升不起。

其二，美国经济虽渐复苏，惟经济数据时好时坏，近期如就业、新增职位等数据表现理想，但楼市、消费等却逊色。由于美国经济数据反覆，投资者仍忧美元缺乏趋升基础。

美元异样弱势，除令日央行头痛外，更是不少发达国的难题。美元弱势变推高其他发达国货币，削弱这些国家的出口竞争力，令其经济复苏倍添压力。

当中最突出的是欧洲，欧央行已大打开口牌表明下月出招，料将基准利率由0.25%降至0.15%，更不排除推存款负利率，表面上是迎战通缩，实际上是放水遏欧元强势。

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瑞士已急不及待放风，若欧央出手，或出招阻瑞郎汇价被推升。此外，英、加、澳、纽等央行最近不约而同表示，不乐见本国汇价过强，可预视若欧央踩低欧元，其他国家势不会坐而待毙，很可能有反击斗贬行动。

若发达国再斗减息、印钞以遏汇价和谷复苏，除令环球资金泛滥更严重，更恐引爆新一轮货币战，加剧汇市以至金融市场震荡。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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