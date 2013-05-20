美元全面回落 伯南克讲话前市场气氛谨慎

* 日本经济财政大臣暗示日圆跌够了

* 关注日本央行会议、伯南克国会作证

* 美元兑一篮子货币从近三年高位回落

路透纽约5月20日 - 美元兑欧元和日圆周一下滑，因交易商降低对美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席可能在本周暗示减少购债的预期。

在近期美联储官员的讲话引发对美联储可能早于预期缩减购债的臆测后，市场焦点正转至伯南克周三在国会的证词陈述。

日圆兑美元从四年半低点反弹，此前日本经济财政大臣甘利明表示，日圆过度强势已经大致修正，进一步走软可能殃及日本经济。

“我们可能行动得有些过早，”Tempus Inc外汇交易员Andrew Dilz表示，“我预计美联储至少在夏季结束前会维持目前的购债进度，这会对美元构成一些压力。”

美元指数.DXY跌0.6%，报83.788，从上周五触及的近三年高位回落。

对于如果美国就业市场保持近期成长势头，美联储可能较许多投资人的预期提前开始结束每月850亿美元购债计划，市场的臆测升温。

自计划开始实施后，每月新增就业岗位跳升约50%的情况已令美联储可能早至下月就开始缩减购债的几率至少增加了一些。美联储将在6月18-19日召开下次货币政策会议。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储可能保持目前的购债水准，但如果在秋季确认就业市场已站稳脚跟，美联储可能会突然结束购债。

美元兑日圆跌0.9%，报102.25日圆，根据路透数据，日低为102.16日圆。上周五，美元兑日圆触及103.30日圆高位。

欧元兑日圆跌0.6%，报131.76日圆，日低为131.02日圆，为5月9日来最低。

日本央行周二将开始为期两日的货币政策会议，预计将保持政策不变，但可能调整其购债计划以限制日本公债收益率近期的升势。分析师表示，日圆看来将重启近期的跌势，因日本央行致力于放宽货币政策。

“由于日本政策制定者明确表示将在较长期增加购买资产或量化宽松政策，美元兑日圆跌向101或102日圆都是买入的机会，”法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Alvin Tan表示。

他还表示14日相对强弱指标等短期动能指标显示美元兑日圆超买，意味着是时候回落。

欧元兑美元升0.4%，报1.2887美元，日高为1.2894美元，从上周五触及的1.2795美元的六周低点反弹。

但一些分析师表示，鉴于对欧洲央行将在未来几个月内下调存款利率至负值的强烈预期，欧元进一步升势可能受限。

摩根大通将第二季欧元/美元的预估值由1.32美元下调至1.30美元，以反映美国经济放缓程度较低，中国经济成长放缓以及欧元区经济衰退延长。

分析师表示，任何有关美联储会缩减资产购买规模的暗示都可能增加美元的动能。

美联储还将在周三发布最近一次货币政策会议记录。

美元兑其他主要货币走软，英镑兑美元升0.6%，澳元兑美元大涨近1%，新西兰元兑美元升1.3%。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2882 1.2838 +0.34 -2.36 1.3194

美元/日圆 102.26 103.18 -0.89 +17.89 86.74

欧元/日圆 131.74 132.58 -0.63 +15.11 114.45

美元/瑞郎 0.9666 0.9723 -0.59 +5.58 0.9155

英镑/美元 1.5254 1.5169 +0.56 -6.14 1.6251

美元/加元 1.0240 1.0276 -0.35 +3.22 0.9921

澳元/美元 0.9806 0.9723 +0.85 -5.65 1.0393

欧元/瑞郎 1.2457 1.2479 -0.18 +3.16 1.2075

欧元/英镑 0.8444 0.8458 -0.17 +4.07 0.8114

新西兰元/美元 0.8170 0.8063 +1.33 -1.36 0.8283

美元/挪威克朗 5.8333 5.8497 -0.28 +4.86 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5138 7.5093 +0.06 +2.36 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6509 6.6919 -0.61 +2.34 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5697 8.5915 -0.25 -0.09 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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