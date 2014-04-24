美元由升转跌 因乌克兰和俄罗斯紧张局势升级

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 俄罗斯在接壤乌克兰边境调动兵力，令地缘政治紧张局势升温
* 欧洲央行总裁德拉吉重申可能实施QE和负利率的警告
* 日圆持坚，日美未达成贸易协定令日股下滑
路透纽约4月24日 -美元兑欧元和日圆周四从日高回落，由升转跌，因乌克兰/俄罗斯边境紧张局势不断升级，投资人厌恶风险情绪加重，盖过了美国经济数据强劲的影响。
俄罗斯国防部长SergeiShoigu宣布，俄罗斯已经开始在同乌克兰接壤的边境附近进行军演，调动数以万计兵力，以回应“乌克兰的军事机器”和北大西洋公约组织(NATO)在东欧的军演。
在美国公布3月耐用品订单数据高于预期后，美元兑欧元和日圆一度上涨，之后因俄罗斯消息回落。
“地缘政治风险重回焦点。美元/日圆在如此短时间内由升转跌，波动幅度相当大。这皆因厌恶风险情绪所致，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。
美元兑日圆跌0.20%，报102.33日圆，盘中一度升至102.64日圆。
欧元兑美元从日低1.3790美元反弹，纽约尾盘升0.09%，报1.3828美元。欧元兑日圆跌0.11%，报141.50日圆。
日股日经指数.N225挫跌近1%。此前日相安倍晋三称，与美国的贸易协议尚未敲定。日圆稍早寻获支撑。
**德拉吉再度警告**
欧洲交易时段，欧洲央行总裁德拉吉重申可能购买资产抗击通缩风险。他警告欧元上涨可能迫使欧洲央行出手，动用货币政策措施。他的讲话打压欧元。
“在我们评估物价稳定前景时，汇率因素变得愈发重要，”德拉吉表示。
德国公布的IFO调查数据强劲，一度扶助欧元在德拉吉讲话前升至1.38435美元日高。
美国公布3月耐用品订单增加2.6%，高于预估的2%。初请失业金人数增加同季节性因素有关，因此对市场的影响大打折扣。
“美元走强是因应耐用品订单数据改善及其对GDP预估的影响，”苏格兰皇家银行汇市策略师BrianDaingerfield在乌克兰紧张局势升级前表示。
“本周是观望的一周，欧元/美元困于窄幅交投区间内，因没有重大因素能够影响对美联储或欧洲央行政策的预期，”他表示，并称下周欧元区通胀数据以及美国4月非农就业报告将是影响欧洲央行未来政策前景的关键因素。（完）
(编译 李军; 审校 母红)
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