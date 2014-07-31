美元保持强劲 靓丽经济数据带动美国公债收益率飙升

路透东京7月31日 - 美元周四保持强劲，美国公债收益率亦持坚，此前数据显示美国经济成长坚实，即便是美国联邦储备委员会(美联储/FED)重复了其不急于升息的信号。

美国经济稳步复苏的前景支撑了股市，日圆兑美元下跌，提振日本股市涨幅居前。

日股日经指数.N225上涨0.4%，澳洲股市微涨至六年高点。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%，但持稳在周三所及六年半高点附近。

美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，第一季则修正为萎缩2.1%。

“这个数据使市场认为没有必要对美国经济持悲观看法，”SMBC日兴证券分析师Makoto Noji表示。

GDP数据加强了美联储向升息靠拢的预期；许多人士预计，若经济继续获得动能，美联储或将在明年加息。

美国10年债公债收益率US10YT=RR最高跳升至2.569%，创11月来最大单日涨幅，最新报2.55%。

两年期和三年期公债收益率均升至三年最高位。

美元指数升越两个近期高位--1月和去年11月触及的高位，来到近11个月最高点。美元指数.DXY =USD周三高见81.545，最新报81.387，本月至今已上扬2.0%。

美元兑日圆JPY=周三向上突破长期以来的交投区间，触及四个月高点103.15日圆。最新报在102.77。

欧元EUR=也下滑至八个月低点1.3366美元，最新报1.3399。

**通缩风险**

一如普遍预期，美联储将月度购债规模从350亿美元下调至250亿美元，按照计划进程将于今年秋季结束购债。

虽然美联储重申担忧就业市场仍存在闲置劳动力，但也上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。

这与欧元区情况形成鲜明对比。数据显示，西班牙7月消费者物价下跌0.3%，降速快于预期的下滑0.1%，继续施压欧洲央行采取全面量化宽松(QE)政策。

随着通胀下滑迹象日增，欧元区公债收益率持续下滑，其中意大利IT10YT=RR和西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR分别跌至2.625%和2.451%，均触及纪录低位。

此外，外界担心欧盟和美国对俄罗斯实施进一步经济制裁后，欧盟与俄罗斯之间的贸易损失可能打击欧元区经济。

油价下滑，美国原油期货CLc1报每桶99.60美元，接近7月中触及的两个半月低位99.01美元，受欧洲和亚洲供应过剩打压，尽管加沙地带和乌克兰冲突持续。

阿根廷未能达成协议避免逾12年来的第二次违约，周三与钉子户债权人的谈判最后没能达成和解。

但阿根廷违约对全球的影响将有限，因2002年发生债务违约后，阿根廷实际上被金融市场拒之门外。(完)

(编译 洪曦/李春喜/王兴亚/朱晓军/杜明霞；审校 王洋/许娜/田建华/蔡美珍)

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