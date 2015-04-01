美元季度涨幅料创2008年以来最大 欧元季度跌幅创纪录最高

路透伦敦3月31日 - 美元料创2008年以来最佳季度表现，而欧元料遭遇问世以来最差季度走势，反映出美国和欧元区货币政策路径的分歧。

美元指数表现图表：here

欧洲央行3月公布万亿欧元的购债计划，以提升欧元区通胀。而美国联邦储备委员会(美联储/FED)料在今年稍晚开始收紧政策。这导致的利率差异利好美债，同时提振了美元。

美元指数在2015年前三个月上涨9%，为2008年7-9月以来最佳季度走势，而欧元同期跌11%，为其问世以来最差。

“第一季焦点集中在美国与全球其它地区的景气差异，尤其是欧洲，”花旗G10外汇策略全球主管Steve Englander称。他还表示，投资者对于这个政策差异题材耐心渐失，但尚未找到在第二季可以取代的话题。

不过欧洲央行的量化宽松计划在欧洲引发“汇率战”的说法。

从瑞士到瑞典的几家央行都采取行动防止本币兑欧元大幅升值。瑞士央行1月放弃采用三年的瑞郎兑欧元汇率限制，让市场大吃一惊。

汇率限制取消当日瑞郎飙升40%，创采取浮动利率制以来主要货币最大单日波幅，在随后的几周瑞郎逐渐回落。路透数据显示，瑞郎仍有望创三十年以来最佳季度表现。

丹麦央行也干预汇市压低丹麦克朗，丹麦克朗兑欧元触及2004年以来最高点。丹麦实施负0.75%的利率，与瑞士持平，并斥资数以十亿美元压低丹麦克朗汇率。

这些举措令丹麦克朗创下逾15年以来最差季度走势。

瑞典央行也采取量化宽松政策，不过规模比欧洲央行小。尽管如此，瑞典克朗季度涨幅料仍为两年来最高。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。