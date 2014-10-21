《Kimberley专栏》美元抛售逐渐退潮 欧元涨势恐难以为继

图中分别为美元及欧元纸币。 REUTERS/Pascal Lauener

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦10月20日 - 经历了好几天的市场动荡，周一的形势看来以平稳为主，外汇交易员也许会对欧元近期从1.2550美元水准以来的反弹走势生出一些疑问。

欧元EUR=周一在1.2760美元水准交投。交易员可能会得出结论，认为投资者出脱原有的美元多头仓位，让欧元受益，但欧元区和美国的宏观经济形势对比并不支持欧元的上涨。

首先来看一下近期汇市走势的背景。

上周三公布的美国经济数据暗淡无光，强化了整个市场对于全球经济成长前景的忧虑。

这引发资金流向具有避险功能的美国公债，原先押注美国利率升高的交易员不得不买入美国公债以求止损。

美国债市的大幅波动，以及由此引发的亏损，促使交易员普遍出脱更多的风险仓位。

这种情况反映到欧元上，就是欧元兑美元升值，因为许多交易员本来是押注欧元兑美元下跌的。

不过，欧元涨势可能是昙花一现。

最近几天发表讲话的美联储官员似乎并未过分忧虑美国债市的价格波动。

“耐心对待货币政策可能讲得通，”罗森格伦表示，他并不认为金融市场的波动反映了美国经济的实际趋势。

美联储主席叶伦在上周五的讲话中根本没有提及市场动荡，或许她觉得上周的美国经济数据并非全无亮点。

比如说，周五的数据显示，美国10月消费者信心升至2007年7月以来高点。

**欧元区**

在欧元区，经济乐观主义根本没有立足之处。9月，五个成员国出现通缩，欧元区整体通胀率降至五年最低。

另外，希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)可能希望该国提早一年退出援助计划，这加重了担忧。

交易商似乎质疑萨马拉斯的策略，这从希腊公债收益率(殖利率)大涨中可见一斑，10年期希腊公债GR10YT=RR收益率周五触及9.28%，两天前的水平还是7.025%。

现实情况是，欧元这艘船最近几天在美元抛售浪潮推动下上升，但水面下的船身依然有破洞，势必会再次开始下沉。

美元兑欧元不断上涨的抛售浪潮，又会如何呢？

就算潮水已经上涨，但终会退去。

密切留意着美元反弹从而打压欧元下跌吧。(完)

(编译 郑茵/王兴亚 审校 许娜/杜明霞)

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