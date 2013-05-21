美元兑欧元下跌 日圆走软

* 布拉德和杜德利讲话削弱对美联储将缩减QE的预期

* 伯南克周三在国会作证

* 欧元兑瑞郎攀升至四个月峰值

路透纽约5月21日 - 美元兑欧元周二下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话削弱对美联储可能很快缩减购债计划的预期。

但美元兑日圆上涨，周三日本央行将结束为期两天的政策会议。交易商普遍预期日圆将进一步下跌，因预计日本将继续推行其激进的货币宽松政策。

根据路透数据，欧元兑美元涨0.2%，至1.2906美元，日高在1.2933美元，且进一步远离周五触及的六周低位1.2795美元。

美元兑日圆上升0.2%，至102.48日圆，从日内高位102.88日圆回落。

投资人密切审视美联储官员的言论，此前市场愈发臆测随着就业市场改善，美联储逐渐趋于缩减购债行动。市场现在将焦点转向美联储主席伯南克周三1400 GMT在国会作证。

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储应该继续执行量化宽松政策，根据未来的经济数据调整购债步幅。他说，最近美国通胀低于目标。

纽约联储总裁杜德利称，未来数月经济应对政府减支和加税的能力，将是美联储决定是否缩减购债规模的关键。杜德利和布拉德均是美国联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员。

“我们的看法仍然是伯南克明日在国会作证将不赞成近期‘缩减’量化宽松政策，且在2014年1月伯南克任期届满离任前，他将不支持‘缩减’量化宽松政策，”纽约梅隆银行高级利率策略师Michael Woolfolk说。

分析师称，如果伯南克重申其超宽松货币政策的立场，美元可能回吐部份近期录得的升幅，但伯南克对美联储在今年稍晚缩减资产购买行动的任何暗示将大幅提振美元。

“伯南克的措辞可能不会那么直接，因此我会在他的讲话中寻找含蓄的线索，”Pioneer Investments的汇市主管Paresh Upadhyaya说。例如分析师称，若伯南克谈及美国经济的力道，或美联储决策者不太担忧美国经济，市场可能认为这表明美联储更接近撤走宽松举措。

周三，美联储也将公布4月30日至5月1日决策会议记录。

日圆兑美元周一从四年半低位回升，此前日本经济财政大臣甘利明暗示，日圆过度强势已经大致修正。

但甘利明在周二称，他希望日圆稳定在符合经济基本面的水准，对进口和出口的影响达到平衡。

DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio说，看来甘利明受到日本政策领导人的批评。

日本央行周二开始为期两日决策会议，预料将维持政策不变，但可能调整其购债计划，以抑压日债收益率近期上升。

美元指数.DXY升0.1%，至83.824，距离周五峰值84.371不远，后者为2010年7月来最高。

今年迄今，美元指数累计上升5%，因臆测美联储可能较预期更快开始缩减刺激举措。

一些分析师称，美元任何短期弱势都将是暂时的。美国经济正在成长，而欧元区经济陷入衰退，且日本央行决心向市场挹注流动性以带动日本通胀升至2%。

根据路透数据，欧元兑瑞郎周二触及1.2529瑞郎的四个月高位，最新涨0.5%，至1.2518瑞郎。美元兑瑞郎升0.3%，报0.9699瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2905 1.2882 +0.18 -2.19 1.3194

美元/日圆 102.46 102.26 +0.20 +18.12 86.74

欧元/日圆 132.26 131.74 +0.39 +15.56 114.45

美元/瑞郎 0.9700 0.9666 +0.35 +5.95 0.9155

英镑/美元 1.5154 1.5254 -0.66 -6.75 1.6251

美元/加元 1.0263 1.0240 +0.22 +3.45 0.9921

澳元/美元 0.9801 0.9806 -0.05 -5.70 1.0393

欧元/瑞郎 1.2520 1.2457 +0.51 +3.69 1.2075

欧元/英镑 0.8514 0.8444 +0.83 +4.93 0.8114

新西兰元/美 0.8167 0.8170 -0.04 -1.40 0.8283

元

美元/挪威克 5.7883 5.8333 -0.77 +4.05 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.4727 7.5138 -0.55 +1.80 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.6134 6.6509 -0.56 +1.77 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5337 8.5697 -0.42 -0.51 8.5777

朗

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

(翻译 张荻 审校 张涛)

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