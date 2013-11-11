美元兑欧元走软 但前景仍然向好

* 美元指数从两个月高位回落

* 美国就业数据强劲使美联储12月开始缩减购债的预期犹存

* 美联储/欧洲央行政策路径迥异预计将打压欧元

路透纽约11月11日 -美元兑欧元周一走低，投资者在连涨两日后锁定获利，但美元前景仍然向好，因在强劲的美国就业数据公布后，有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能较预期提前缩减刺激规模的预期升温。

周一是美国政府假日，很多投资者离场，成交清淡。欧元挽回近期的部分跌幅，但分析师态度谨慎，不愿过度解读周一的走势。

总体预期是美元兑欧元将走强，因上周欧洲央行意外降息，以及美国就业报告强劲。就业数据令所有人谈及美联储将在12月缩减购债，这应对美元有利，因这意味着金融系统中的美元将会减少。

“实际或预期美联储缩减购债将对美元有利。进一步推迟缩减购债将使美元未来发展的路径发生改变，但不会影响美元最终的表现：高于目前的水平，”投资公司SLJ Macro Partners的联席创始人Stephen Jen表示。

欧元兑美元盘中升至1.3412美元，成交低于正常水平，但涨幅受限，因投资者在约1.3400-1.3410美元开始卖出欧元。上周四欧元触及两个月低位1.3295美元，因欧洲央行调降指标利率至0.25%的纪录低位。

欧元尾盘上扬0.3%，报1.3407美元。

Daily FX的汇市分析师DavidSong表示，对欧元而言，这更多的是释然性反弹。“我认为欧元将从目前的水平走低，”他说。

美元兑日圆上扬0.1%，报99.19日圆。

美元指数.DXY跌0.3%，报81.093，在上周五就业报告显示10月就业人口增加20.4万，远高于预期的增加12.5万后，触及两个月高位81.482。

10月上半月华盛顿的预算僵局导致政府停运16天，在这样的背景下就业数据仍然如此强劲，更令人惊喜，因这暗示美国经济复苏的力道较之前的预期强劲。

受此影响，美国公债收益率攀升，两年期美国公债与可比德债收益率差触及7月中来最阔。美国公债市场周一休市，由于上周收益率大幅攀升，部分市场人士预计公债将进行盘整。

指标10年期公债收益率也接近两个月高位，因部分投资者将对美联储开始缩减刺激规模的时间预期提前至12月。

这支撑美元，因收益率攀升使持有货币的吸引力增加。

**抛售欧元**

投机客削减欧元多头头寸，且由于欧元区面临通胀增速将在较长时间内放缓的前景，这一趋势可能累积动能。这可能导致欧洲央行采取更为激进的宽松政策举措。

“我们认为投资者在1.3450美元附近建立的欧元多头头寸将被套牢，欧元/美元准备跌向1.32美元美元，”ING的首席策略师Chris Turner表示。

根据路透Dealing提供的数据，周一仅有28.9亿美元的欧元成交，为10月21日以来最低欧元成交量。

欧洲央行执委科尔周六称，尽管货币政策制定委员会委员对于周四的降息决议意见不一，但央行可能进一步降息，并提供更多流动性。

(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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