多头希望事不过三 美元兑欧元这次能攻克1.0450

图为在华沙拍摄的美元钞票和欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦11月10日 - 有迹象表明，曾经在今年稍早成功阻截美元兑欧元涨势的1.0450水准，将在下月迎来第三波攻击，而仓位变化数据暗示，这一次多头的实力要强于3月和4月的时候。

除英国的汇丰外，银行间外汇市场的多数参与者一直在期待能有一波走势，让美元兑欧元升至平价水平，现在似乎终于有望了。

欧洲央行上月底承诺继续放宽政策以帮助经济成长，随后欧元出现问世16年来最大的单周仓位状况波动，投资者仓位转为“作空”。(link.reuters.com/nej95w)

这一因素，再加上周五公布的美国就业数据，使美元录得逾六个月来最大月度波动，然而欧元的“空头仓位”数量仍仅略多于3月和4月时峰值的一半。因此银行和投资基金应该有更大作多美元的空间。(link.reuters.com/pej95w)

“整体美元仓位情况仍然少得让人难以置信，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd表示，“这意味着美元涨势还有很大动能。”他负责管理一支量化指数，结合多项指标计算仓位的变化情况。

美元兑一篮子货币周二再度逼近上周触及的六个月高位，兑欧元上涨0.5%至1.0697美元。

“仓单并不若你想像的那样庞大，按1-10比例来看的话，我认为目前约莫在6，”另一家位于伦敦的国际银行资深交易商周二表示。

“在中长期投资大户当中，许多人一直低配欧元空仓。很多人也已利用下档期权的架构，这些仓位将在汇价到达1.05美元前了结，意味着他们可再度布置新仓。”

**景气翻转**

“美元走势若不如所料的话，伦敦许多市场人士就会感到相当尴尬。重量级的德意志银行及高盛整年即苦于无法实践欧元/美元将跌至平价的预测。

然而，美元所面临的中长期障碍--全球经济景气大翻转，则并未消失。

当美元涨势在春季明显失去动能时，美国企业及美联储发布了一些相当严峻的警告，指出强势美元对经济成长及企业获利的冲击。

衡量美元“合理价值”的中长期指标可能会有所波动，但多数指标均显示美元已然过度高估。

在美联储升息之前，美元涨得越多，借入数以十亿计美元的新兴市场借款人就会承受越大的打击。如果欧元大幅走软，很多人认为欧洲央行可能会变得更加从容。

托管银行--纽约梅隆银行的“iFlow”数据提供了另一个指标，分析逾20万亿(兆)美元的管理资产的头寸情况。该行称，数据显示，投资者更倾向于认为，若欧洲央行放松政策或欧元走软，则会使美联储更难升息。

“我们预计美元中长期将全线走强；但不确定走势是否果真如一些人预期的那样强劲，”该行首席策略师Simon Derrick称。

许多较小银行给出的官方预期也要比一些大型银行的预期谨慎很多。本月接受路透调查访问的59家银行中，仅有8家预计欧元兑美元会在未来六个月内跌穿平价水平，17家银行预计欧元将跌穿1.0450美元。

“我们目前认为1.06和1.0650为关键点位，”外汇市场上排名前六的一家银行的现汇交易主管称。

“如果欧元确实跌穿了1.05水平，我们会发现一些人将采取一定的对冲操作、卖出欧元。在那之前，大家至少都会有点谨慎，”这位不愿具名的主管表示。(完)