美元兑欧元从两年高位回软 兑日圆从七年高位回落

路透纽约12月8日 - 美元兑日圆周一从七年高位回软，兑欧元从两年高位回撤，因投资人对上周五美国公布强劲就业报告后美元录得的强劲升势进行整固，市场预计该就业报告会促使美联储在明年升息。

尽管周一回软，美元后市仍被看好。投资人已经在展望下周美联储的12月货币政策会议，关注政策声明措辞基调是否会变得更为强硬。

美元兑日圆创下10月中来最大单日跌幅，之前连升四日。不过今年迄今，美元兑日圆仍大涨14%。

美元同美国公债收益率以及美股一道下滑。指标美国10年期公债收益率尾盘报2.24%，上周五尾盘报2.31%。

道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示，“美元只不过是在整固。所有迹象显示美元还将走强。油价下挫、下周美联储会议，一些投资人预计措辞可能会有改变。”

今日稍早，美元兑欧元升至两年新高，兑日圆触及七年高位，美元指数也创下五年高位，美元对英镑大涨至15个月最高。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，欧洲央行将资产购买范围扩大至包括政府公债，即所谓的量化宽松(QE)措施，能在应对欧元区经济“大幅度”走软方面发挥有价值的作用。

诺沃特尼讲话后，欧元兑美元EUR=低见1.2247美元，之后反弹，纽约尾盘升0.4%，报1.2332美元。

“市场目前主要在消化美联储在明年年中前升息的预期，以及欧洲央行在未来几个月祭出全面量化宽松政策的可能性与日俱增等因素，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美元兑日圆JPY=升至121.84日圆，之后回落0.8%，报120.52日圆。日本将在12月14日举行大选，预计这次选举可能会有助于日本首相安倍晋三，以及应会进一步打压日圆的通货再膨胀政策。

美元指数.DXY一度升至2009年3月来最高的89.550，纽约尾盘报89.047，跌0.3%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2316 1.2285 +0.25 -10.40 1.3745

美元/日圆 JPY= 120.67 121.41 -0.61 +14.60 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 148.62 149.10 -0.32 +2.76 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9762 0.9783 -0.21 +9.34 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5650 1.5581 +0.44 -5.47 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1478 1.1438 +0.35 +8.08 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8292 0.8323 -0.37 -6.97 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2021 1.2021 +0.00 -2.04 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7868 0.7872 -0.05 -5.17 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7651 0.7707 -0.73 -6.76 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 7.1604 7.1288 +0.44 +18.04 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8196 8.7536 +0.75 +5.77 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.5437 7.5555 -0.16 +17.20 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2925 9.2826 +0.11 +5.03 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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