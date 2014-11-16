美元回吐稍早升幅转跌 欧元受空头回补带动上涨

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透纽约11月14日 - 美元周五回吐稍早强劲升幅，由升转跌，因之前欧元出现空头回补且美国公债收益率下滑，扶助欧元反弹。
欧元兑美元EUR=录得四周内首周上涨，周五尾盘报1.2523美元，升0.40%。
在美国公布的零售销售数据巩固了美国经济不断增强的观点后，美元指数.DXY触及四年高位88.267，尾盘跌0.20%，报87.497。
但美元指数连升第四周，一些策略师和交易商表示，走势形态暗示可能进一步上涨。
“美元升势发展颇为良好，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。日圆和英镑持续疲弱令美元得益，Sutton称。
盘中稍早欧元一度触及1.2399美元低点，之后展开反弹。
“欧元守住1.24美元水准上方鼓励了一些投资人出脱空头仓位，在这些较低水准买回欧元，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
也有投资人因美国公债收益率下滑而放弃投入美元，法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy表示。
美国10年期公债收益率UST10YT=RR尾盘报2.322%，日高为2.377%。
在美国数据公布后，日圆兑美元JPY=随即触及七年新低116.82日圆，纽约尾盘报116.28日圆，跌0.50%。
瑞郎兑欧元EURCHF=触及26个月高位1.2011瑞郎，逼近瑞士央行三年前设定的1.20瑞郎上限。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.2521 1.2475 +0.37 -8.91 1.3745
美元/日圆 JPY= 116.27 115.73 +0.47 +10.42 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 145.60 144.38 +0.84 +0.67 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9585 0.9632 -0.49 +7.36 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.5667 1.5709 -0.27 -5.37 1.6556
美元/加元 CAD= 1.1287 1.1365 -0.69 +6.28 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.8743 0.8720 +0.26 -1.91 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2011 1.2020 -0.07 -2.12 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7992 0.7936 +0.71 -3.68 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.7903 0.7879 +0.30 -3.69 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 6.7510 6.7936 -0.63 +11.29 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4500 8.4766 -0.31 +1.33 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 7.3825 7.4278 -0.61 +14.69 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2453 9.2615 -0.17 +4.50 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军/张若琪; 审校 母红/白云)
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