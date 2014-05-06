美元兑欧元跌至八周低位 因欧元区数据强劲

* 欧元区数据强劲拖累美元走软

* 日圆走强，受助于乌克兰紧张局势

* 美元指数触及逾六个月最低

路透纽约5月6日 -美元兑欧元跌至八周低位，因欧元区数据利好，且市场越发认为，乐观美国经济消息对美元的影响减弱。同时，乌克兰的紧张局势推动对日圆的避险需求。

西班牙和意大利服务业采购经理人指数(PMI)强劲，扶助提振欧元。另外，由于南部欧元区国家的公债收益率仍远高于美国公债，吸引资金流入，为欧元带来额外支撑。

欧元区通胀上月暂停下跌，且服务业PMI强劲，显示在欧债危机中受创最重的南欧国家经济前景增强。

“数据表明，欧元区经济活动可能正在改善，这对欧元有利，”富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示。

数据还显示，由于出口反弹，美国3月贸易逆差收窄，但仍大于政府在发布首季国内生产总值(GDP)初值时假定的389亿美元。

“3月贸易赤字大于首季GDP数据中所消化的数值，”Citi FX的G10外汇策略部全球主管Steven Englander表示。

他还表示，美元对上周五发布的利好就业数据反应冷淡也暗示，美元反弹失利。在上周五数据显示美国就业岗位意外强劲增长，带动失业率降至五年半低位后，美元短暂上扬。

“推高美元的好消息的标准似乎很高，”Englander表示。

美元指数.DXY周二盘中跌至逾六个月最低79.06。

交易商称，美国利率长时间处于低位损及美元。美国利率保持在当前的水平部分是因为，市场认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内不会升息。

另外，乌克兰的冲突持续提振对日圆的避险买盘。亲俄罗斯的反政府武装与乌克兰政府军周一在东部城市斯拉维扬斯克附近激烈交火，击落乌军的一架直升机。而乌克兰将特警部队调往港口城市敖德萨，以阻止反政府武装向西推进。

股市走疲也提振日圆。美国股市周二标普500指数.SPX收跌0.9%，因美国国际集团(AIG)(AIG.N)获利令人失望，拉低金融股。

欧元兑美元尾盘上扬0.39%，报1.393美元。美元兑日圆回落0.49%，报101.61日圆。美元兑瑞郎也下跌0.44%，报0.8739瑞郎。

美元指数尾盘回落0.48%，报79.108。

另外，俄罗斯卢布走强，富国的Viloria表示,这是因为数据显示，4月俄罗斯通胀从3月的6.9%攀升至7.3%，导致俄罗斯央行升息的可能性增加。

美元兑卢布尾盘回落0.94%，报35.39美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3927 1.3874 +0.38 +1.32 1.3745

美元/日圆 101.67 102.13 -0.45 -3.45 105.30

欧元/日圆 141.59 141.66 -0.05 -2.10 144.63

美元/瑞郎 0.8742 0.8777 -0.40 -2.08 0.8928

英镑/美元 1.6976 1.6862 +0.68 +2.54 1.6556

美元/加元 1.0891 1.0953 -0.57 +2.55 1.0620

澳元/美元 0.9347 0.9269 +0.84 +4.87 0.8913

欧元/瑞郎 1.2176 1.2178 -0.02 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.8205 0.8224 -0.23 -1.11 0.8297

新西兰元/美元 0.8737 0.8676 +0.70 +6.47 0.8206

美元/挪威克朗 5.9224 5.9560 -0.56 -2.37 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2473 8.2640 -0.20 -1.10 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4954 6.5514 -0.85 +0.91 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0474 9.0930 -0.50 +2.26 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 郑茵)

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