惊人预言：欧元兑美元将跌向平价

2011年1月13日拍到的欧元与美元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦9月26日 - 如果你相信越来越多大银行的预估，那么美元第三季飙升就是汇率走势发生巨变的开始，政治人物和央行官员将无法漠视。

欧元/美元周五跌至1.27美元。包括高盛、巴克莱和摩根士丹利在内，外汇市场最大10家银行中的数家都预计，欧元/美元在十多年来将首次跌至或接近平价。

贸易与国际收支情况很难支持这一预估。欧洲在这方面拥有大量盈余，主要归功于德国。

这一预估更像是反映了分析师怀疑欧元区增长前景，以及他们认为在多年的低利率政策后，欧洲央行(ECB)只剩下大幅压低欧元一招可用。

这种预测产生了深远的影响，本周美国股市和美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员都已经显示出不安的初步信号。

“若美元大幅升值，料将压制通胀。因此导致我们更难完成两项目标，”纽约联邦储备银行总裁杜德利本周表示，他指的是通胀和增长两项目标。

“显然我们会考虑这点。”

尽管这跟2008、2009年部分发展中经济体控诉的“汇率战”还相去甚远，但杜德利和其他宽松货币政策的支持者可能会在未来一年不停重申其观点。

美国将在11月展开国会期中选举，而美元进一步上涨可能招致政客的抗议，尤其是那些在制造业和工业地区拥有大量选民的政客。

另一方面，日本首相安倍晋三本周也对日圆下滑幅度表示关注。

“杜德利的讲话是老生常谈，没有提到任何具体的警告，”汇丰资深外汇策略师Daragh Maher称，“但如果汇率继续这样波动，口头干预将成为常态。”

**欧元遇挫**

按一些指标来衡量，美元涨势已然相当可观。美元有望创六年来最大季度涨幅，而且至今已连涨11周，为40多年前打破金本位制以来最长连涨纪录。

美元兑欧元过去10年在1.20-1.50区间波动，目前仍陷于这一区间。资深市场观察人士警告称，前几年类似的美元看多预期都落空了。

但这次情况可能不同，因为金融债务危机六年后，欧元区仍未完全摆脱危机。许多人认为，只有金融现状发生真正的改变才能使欧元区更强劲地增长。

“那将是一次结构性转变，因为欧元区需要这样的转变，”全球第三大外汇交易商巴克莱外汇策略部欧洲主管Marvin Barth表示。

巴克莱本月将明年欧元预估调降至1.10美元，Barth称这可能只是个开始。

“我们认为欧元兑美元已低于合理价值，由此你可以想像一下汇率低估的程度(欧元区将来需要的低估程度)，”他说。

“所有这些趋势都支持欧元应贬值数年...所以，合乎逻辑的结论是该货币对将走向平价。”

浏览美元指数1971年以来周线涨跌幅变化图表，请点选 link.reuters.com/sek92w

**前景混沌**

不过在那之前的很长一段时间，情况会有些混沌不明。

德意志银行最新预估欧元年底时将跌到1.25美元，而且认为欧洲央行将于六个月内展开全面购债，但目前为止，德国央行仍坚决反对此举。

然而其他分析人士表示，他们的预测值并没有算进央行展开量化宽松(QE)，反映的只有央行可能采行QE的威胁，或纯粹反映美国升息而欧元区利率仍将维持低档的事实。

那会带来一些问题。

在其他条件不变的情况下，货币升值会使一国的出口竞争力受损害，进而损及经济成长。那也有助于抑制进口成本，然后不利通胀，实际上成为紧缩货币政策。

“美元走强本质上代表着货币紧缩，因此如果持续走强，可能有利于美联储延后开始升息的时间或调整速度，”伦敦荷兰合作银行策略师Jane Foley表示。

美联储缩减购债刺激措施，导致新兴市场一波大跌后，美联储在2014年初也变得非常谨慎。如果周四美股大跌具有参考价值的话，那么未来或许有更多市场动荡到来。

在面临这些阻碍的情况下，东方汇理银行资深欧元区分析师Frederik Ducrozet指出，欧洲央行内部人员最新预测值的一段内容很重要，这段内容描述了欧元跌至1.24美元的可能状况。

“这几乎是挑明了说。欧洲央行首度写到，如果欧元跌到1.24美元这么低，通胀将于2016年重回目标，”他表示，“另外，央行也不想把欧元推得太低，低到1.20美元。”(完)

(编译 朱晓军/李爽/陈宗琦；审校 张涛/郑茵/蔡美珍)

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