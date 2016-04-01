美元在全球外储配置中的比重上升 欧元则下滑--IMF数据

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周四公布的数据显示，美元在全球外汇储备配置中所占的比重连续第二个季度上升，而欧元的比重进一步下滑至近14年来最低。
2015年第四季美元在外汇储备配置中的比重上升至64.06%，相当于4.36万亿(兆)美元，去年第三季为63.98%。
美元比重上升，与全球市场2015年下半年企稳迹象吻合。去年上半年，有迹象显示各国央行，特别新兴国家央行抛售美元，以阻止本币贬值。
IMF最新的数据还显示，欧元占比连续第八个季度下滑，从第三季的20.34%降至19.91%。在2009年最高时期，欧元所占比重达到28%。
野村的汇市策略师Yujiro Goto表示，“当考虑到中国外储配置时，对该数据的解读就有些困难。但欧元所占比重第四季下滑并不令人意外。”
全球外汇储备连续第二个季度下滑，从前一季的11.19万亿美元降至10.92万亿。然而已分配外汇储备总额则从第三季的6.6万亿美元增至6.8万亿。
外界一直猜测，中国未向IMF报告外汇储备情况，而该国的外储即属于未分配储备的一部分。全球2015年第四季未分配储备总额为4.118万亿美元。
根据IMF，中国于2015年第二季开始报告部分外汇储备情况，并将在两三年内逐步转为全面报告。
中国外汇储备在去年12月下降1,079亿美元至3.33万亿，创纪录最大月度降幅。中国外汇储备位居世界首位。
中国外储在2016年初继续缩水，不过速度有所放慢。该国央行数据显示，2月时外储降至3.20万亿美元，为2011年12月以来最低。
中国人民银行周四发布数据，首次披露与银行进行的外汇远期交易，周四公布的数据显示，截止2月29日，中国央行的外币对本币远期合约和期货合约多头头寸为24.38亿美元，空头头寸289亿美元。
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(编译 张荻/徐文焰；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。