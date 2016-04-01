美元在全球外储配置中的比重上升 欧元则下滑--IMF数据

路透纽约/伦敦3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周四公布的数据显示，美元在全球外汇储备配置中所占的比重连续第二个季度上升，而欧元的比重进一步下滑至近14年来最低。

2015年第四季美元在外汇储备配置中的比重上升至64.06%，相当于4.36万亿(兆)美元，去年第三季为63.98%。

美元比重上升，与全球市场2015年下半年企稳迹象吻合。去年上半年，有迹象显示各国央行，特别新兴国家央行抛售美元，以阻止本币贬值。

IMF最新的数据还显示，欧元占比连续第八个季度下滑，从第三季的20.34%降至19.91%。在2009年最高时期，欧元所占比重达到28%。

野村的汇市策略师Yujiro Goto表示，“当考虑到中国外储配置时，对该数据的解读就有些困难。但欧元所占比重第四季下滑并不令人意外。”

全球外汇储备连续第二个季度下滑，从前一季的11.19万亿美元降至10.92万亿。然而已分配外汇储备总额则从第三季的6.6万亿美元增至6.8万亿。

外界一直猜测，中国未向IMF报告外汇储备情况，而该国的外储即属于未分配储备的一部分。全球2015年第四季未分配储备总额为4.118万亿美元。

根据IMF，中国于2015年第二季开始报告部分外汇储备情况，并将在两三年内逐步转为全面报告。

中国外汇储备在去年12月下降1,079亿美元至3.33万亿，创纪录最大月度降幅。中国外汇储备位居世界首位。

中国外储在2016年初继续缩水，不过速度有所放慢。该国央行数据显示，2月时外储降至3.20万亿美元，为2011年12月以来最低。

中国人民银行周四发布数据，首次披露与银行进行的外汇远期交易，周四公布的数据显示，截止2月29日，中国央行的外币对本币远期合约和期货合约多头头寸为24.38亿美元，空头头寸289亿美元。

浏览各国官方外汇储备货币构成情况，请点选：

here (完)