美元兑欧元上涨但兑日圆大跌 美联储一如预期缩减购债规模

* 美元兑欧元上涨，兑日圆下滑

* 美联储一如预期将月度购债规模再缩减100亿美元

路透纽约1月29日 -美元兑欧元周三上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)将月度购债规模进一步缩减100亿美元。

美联储公布政策决定后，美元兑日圆最初没有反应，因市场已经广泛预期到美联储会再次缩减购债，但在美股下跌后，美元兑日圆扩大跌幅，下挫超过1%。

美元兑瑞郎上涨，但略低于在美联储会议后触及0.9009的日内高位。

一分析师表示，美联储将保持低利率的路线，即使叶伦周五将接替贝南克出任美联储主席。这次美联储会议是贝南克在其任期内最后一次政策会议。

“从现在直至下次会议，美联储将监察新兴市场风险扩散至美国的情况，”Renaissance Macro Research美国经济部主管Neil Dutta说，“新兴市场动荡，令金融市场有一些紧缩，但不至于令美联储寝食不安。”

Dutta表示，预计美联储在3月政策会议上将再次缩减月度购债规模100亿美元。

周二稍晚，美元兑传统避险货币日圆和瑞郎上涨，此前土耳其央行意外大幅升息，以支撑其货币，土耳其里拉自周五以来下挫超过3%。

但美元涨势消退，因投资人怀疑，这些紧急措施是否可抵销新兴市场国家的政治和经济问题。这观点占了上风，盖过了南非央行稍后意外升息的积极影响。

南非央行将其指标利率上调50个基点，至5.5%。南非成为本周第三个升息的主要新兴国家。

美元指数.DXY几无变动，报80.573。

在下午交易中，欧元兑美元跌0.1%，报1.3654美元，美元兑日圆下滑0.8%，报102.06日圆，此前触及101.83低位。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3662 1.3668 -0.04 -0.60 1.3745

美元/日圆 102.28 102.95 -0.65 -2.87 105.30

欧元/日圆 139.73 140.70 -0.69 -3.39 144.63

美元/瑞郎 0.8939 0.8971 -0.36 +0.12 0.8928

英镑/美元 1.6560 1.6577 -0.10 +0.02 1.6556

美元/加元 1.1170 1.1147 +0.21 +5.18 1.0620

澳元/美元 0.8739 0.8776 -0.42 -1.95 0.8913

欧元/瑞郎 1.2222 1.2265 -0.35 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8248 0.8244 +0.05 -0.59 0.8297

新西兰元/美元 0.8211 0.8254 -0.52 +0.06 0.8206

美元/挪威克朗 6.1644 6.1223 +0.69 +1.62 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4211 8.3731 +0.57 +0.99 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4490 6.4168 +0.50 +0.19 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8222 8.7727 +0.56 -0.28 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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