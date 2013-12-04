美元兑日圆下滑 兑欧元回吐涨幅

* 美国民间就业增幅为一年最大

* 美国就业数据公布前，ISM服务业就业分项指数令部分人士担心

路透纽约12月4日 -美元兑日圆周三由升转跌，兑欧元回吐涨幅，因投资人再度审视美国数据，认为并不对提前缩减货币刺激措施构成支撑。

美国数据显示，11月民间就业以一年最快速度增长，10月出口创新高，新屋销售录得近33年半最大月度升幅。

但供应管理协会(ISM)-11月非制造业指数中就业分项指数由10月的56.2大跌至52.5，触及5月来最低，而企业活动分项指数也由10月的59.7降至55.5。

这令稍早对美联储将提前开始缩减资产购买计划的预期降温。美联储表示将缩减每月850亿美元的购债，但时机仍在考量中。

“就业分项指数由56.2降至52.5，为5月来最低。”DailyFX汇市分析师ChristopherVecchio表示，跌幅引人关注，因正是上月的服务业就业分项指数正确预示了10月非农就业报告将超预期。

就业分项指数回落，促使投资者在非农就业报告周五公布前撤出美元看涨押注。

欧元兑美元变动不大，报1.3588美元，脱离日低1.3527美元。欧元区的服务业数据显示意大利和法国服务业活动11月出现萎缩，但西班牙和德国则扩张，凸显出欧元区经济复苏差异化现象。

美元兑日圆跌0.3%，报102.21日圆，根据路透数据，盘中高见102.83日圆。

美元指数.DXY跌0.4%，报80.619。

市场聚焦周四美国将公布的国内生产总值(GDP)数据以及周五的非农就业报告，希望从中寻找美联储何时将缩减货币刺激措施的线索。美联储下次货币政策会议在12月17-18日。

许多投资人和分析师预计美联储将在3月会议上开始缩减购债，所以强劲的就业报告可能令美联储提前行动的臆测升温。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师ManuelOliveri预计美联储将在1月就开始缩减购债，并称本周可能对美元而言是今年最重要的一周。

他还表示，“美元很有可能因美国数据意外强劲而上涨。”

欧元稍早全面下滑，因担心欧元区经济复苏不均。欧元兑瑞郎触及两个月低点，因在下周瑞士央行会议前对冲基金抛售欧元，瑞士央行可能在会议上重申坚守欧元/瑞郎在1.20瑞郎的下限。

欧元兑瑞郎纽约尾盘报1.2258瑞郎，跌0.2%，稍早触及1.2260瑞郎的10月初来最低。

欧洲央行将周四将举行货币政策会议，上月欧洲央行意外降息至纪录低点0.25%。

“投资人也在关注欧洲央行明日会议上可能发生的情况，”瑞银汇市分析师GeoffreyYu表示，“有可能有一些投资人预计欧洲央行将放宽政策，但我认为央行将按兵不动。”

数据显示澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，逊于分析师预估的成长0.8%。[ID:nL4S0JJ0JY]

澳元兑美元跌至三个月低点。

澳元尾盘跌1.1%，报0.9032美元，跌穿关键支撑水准0.9050/55美元。若跌穿该水准后站稳，则可能一路回落向今年低点0.8848。

对冲基金看空澳元已有一段时间。CQS创始人MichaelHintze上个月对路透称他看空澳元，指出澳洲央行总裁史蒂文斯“非常清楚地”表露出希望澳元走软的意愿。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3593 1.3589 +0.03 +3.02 1.3194

美元/日圆 102.35 102.49 -0.14 +18.00 86.74

欧元/日圆 139.12 139.30 -0.13 +21.56 114.45

美元/瑞郎 0.9023 0.9043 -0.22 -1.44 0.9155

英镑/美元 1.6382 1.6391 -0.05 +0.81 1.6251

美元/加元 1.0680 1.0646 +0.32 +7.65 0.9921

澳元/美元 0.9025 0.9136 -1.21 -13.16 1.0393

欧元/瑞郎 1.2266 1.2288 -0.18 +1.58 1.2075

欧元/英镑 0.8295 0.8291 +0.05 +2.23 0.8114

新西兰元/美元 0.8194 0.8240 -0.56 -1.07 0.8283

美元/挪威克朗 6.1532 6.0943 +0.97 +10.61 5.5630

欧元/挪威克朗 8.3640 8.2837 +0.97 +13.95 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4955 6.5148 -0.30 -0.05 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.8292 8.8510 -0.25 +2.93 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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