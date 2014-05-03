美元回吐强劲就业报告发布后录得的涨幅

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
* 美元大致收平，就业报告发布后一度攀升
* 美国4月非农就业岗位增加28.8万，超过分析师预期
* 就业大增被薪资持稳等其他数据不足所抵消
路透纽约5月2日 -美元周五一度走强，因美国4月非农就业岗位意外强劲增长，失业率降至五年半低点。但数据暗示许多美国人放弃找工作，拖累美元回吐升幅。
纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.01%，就业报告发布后一度上扬约0.40%。
美元兑日圆在就业数据发布后一度大涨至103.02日圆，但尾盘回落至102.23日圆，当日几近持平。
欧元兑美元一度跌0.38%，尾盘小涨，报1.3874美元。
美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。
但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。
“起初，投资人认为美联储可能加快利率正常化进程，但在他们审视了就业报告细节后，改变了看法，”World Wide Markets Online首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
他表示，在美联储明确进入升息周期前，美元将面临阻力。
美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。数据巩固了很多人对美国经济的乐观看法。
“这会使美联储继续按部就班地缩减购债进度，并在明年首次升息，”LPL Financial投资策略师Anthony Valeri表示。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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