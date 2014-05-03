美元回吐强劲就业报告发布后录得的涨幅

* 美元大致收平，就业报告发布后一度攀升

* 美国4月非农就业岗位增加28.8万，超过分析师预期

* 就业大增被薪资持稳等其他数据不足所抵消

路透纽约5月2日 -美元周五一度走强，因美国4月非农就业岗位意外强劲增长，失业率降至五年半低点。但数据暗示许多美国人放弃找工作，拖累美元回吐升幅。

纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.01%，就业报告发布后一度上扬约0.40%。

美元兑日圆在就业数据发布后一度大涨至103.02日圆，但尾盘回落至102.23日圆，当日几近持平。

欧元兑美元一度跌0.38%，尾盘小涨，报1.3874美元。

美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。

但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。

“起初，投资人认为美联储可能加快利率正常化进程，但在他们审视了就业报告细节后，改变了看法，”World Wide Markets Online首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

他表示，在美联储明确进入升息周期前，美元将面临阻力。

美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。数据巩固了很多人对美国经济的乐观看法。

“这会使美联储继续按部就班地缩减购债进度，并在明年首次升息，”LPL Financial投资策略师Anthony Valeri表示。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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