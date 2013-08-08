美元连跌第五日 澳元走强

* 美元触及七周低位，美元指数回落0.4%

* 中国贸易数据推动澳元走强

* 日本央行保持政策不变，与市场预期一致

路透纽约8月8日 - 美元兑主要货币周四连跌第五日，因近期公布的经济数据和美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话引发围绕联储何时开始缩减刺激规模的不确定性。

澳元大涨，之前中国公布的贸易数据显示，在经历了逾两年的成长放缓后，全球第二大经济体中国的经济正在企稳。中国是澳大利亚的主要出口目的地。

尽管多数分析师预计美元在年底前将重拾升势，但围绕美联储何时开始缩减刺激规模的不确定性将令美元承压。

本周，部分决策者暗示美联储可能最快在9月开始缩减月度购债规模，但这取决于就业市场能否进一步改善。上周五公布的数据显示，7月美国雇主招聘的步伐放缓。

“我们预计随着美联储越来越接近缩减刺激规模，9月是我们的基本假设...在年底前，美元将收复近期的失地，且多数货币将走软，”加拿大丰业银行的首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

美元指数美.DXY跌0.3%，报81.013，盘中触及6月19日来最低80.868。

根据路透数据，美元兑日圆盘中也触及七周低位95.79日圆，后反弹至96.69日圆，日内上扬0.4%。

日本央行今日一如预期，保持货币政策不变，日圆未立即做出反应。

数据显示，美国上周初请失业金人口小幅增加，但仍接近2007-09年衰退前以来的最低后，美元兑日圆扩大跌幅。

交易商称，在95日圆有重大支撑，之后为93.78日圆，此为6月低位。

“买入美元/日圆的理由包括，美联储缩减购债规模、日本央行保持宽松政不变等，但在现阶段，我们倾向于等待美元/日圆企稳，并开始转强后再买入，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

欧元兑美元上扬0.4%，报1.3384美元，盘中触及七周高位1.3400美元，因数据显示德国贸易顺差超预期，以及周三公布的德国制造业数据强于预期。

“近期的欧元强势可以归因于基本面企稳的迹象，数据显示经济前景不断改善，”Sutton说。

欧洲央行的资产负债表规模不断萎缩，以及央行总裁德拉吉讲话的基调稳定，引发了一波欧元空头回补，但欧元年底仍可能收跌，收在1.25美元，她说。

澳元兑美元上扬1.2%，报0.9111美元。加元兑美元也走强，报1.0322加元。

中国7月出口同比增长5.1%，6月为17个月来首次下降。分析师之前预计，出口增长3%。7月进口同比跳升10.9%，增幅是分析师预期的逾五倍。(完)

(翻译 母红 审校 张荻)

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