美元兑日圆跌至六周低点 欧元上涨

* 美元兑日圆续跌，预计日本央行和美联储暂时按兵不动

* 德国公布数据后欧元上涨

* 澳洲央行未明确表示将再度降息后，澳元将创下两周最佳单日表现

路透纽约8月6日 - 美元周二普跌，兑日圆触及六周低点，因投资人对美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时将开始缩减购债不确定，随缩减美元仓位。

对日本央行本周的月度货币政策会议上不会祭出更多刺激措施的预期也提振日圆。

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美联储可能早至9月就开始缩减购债规模，但如果经济未能在下半年加速，美联储可能会再等久一些。

上周五，美国公布的就业数据逊于预期，促使投资人推后对美联储早至9月就开始放缓购债的预期。美联储的购债计划对美元不利，因这等同于印钞。

“尽管美元兑日圆尤为疲弱，但美元今日普遍走软，较之日本央行的货币政策，这同美联储政策的关系更大，”野村证券外汇策略师Charles St-Arnaud表示。

“这是整个夏天交易的典型代表，市场波动，投资人伺机锁定获利，”他表示。

路透数据显示，美元兑日圆低见97.51日圆，为6月26日来最低，纽约尾盘跌0.6%，报97.72日圆。

周四，日本央行将结束为期两日的货币政策会议，市场普遍预计该行将维持政策不变。

美银美林表示，如果经济成长和通胀前景下滑风险增加，日本央行可能需要考虑进一步放宽政策。

市场愈发担心日本即将实施的旨在修补财政问题的增加消费税的举措可能影响刚刚起步的经济复苏。消息人士表示，日本首相安倍晋三已下令研究增加消费税的替代方案，以避免扰乱经济复苏。

“我们认为未来几周日圆空头仓位仍有风险，因上调消费税举措能否获得通过的不确定性增加，”法国巴黎银行给客户的报告中写道。

欧元兑美元升0.4%，报1.3307美元，因英国和德国公布的消息显示，工业生产增加。近期欧元区公布的经济数据强劲，提振了对欧元区18个月经济衰退快将结束的希望。

但多数分析师相信，欧元区的经济复苏仍远落后于美国。

在美国公布6月贸易逆差大幅收窄至逾三年半最低后，美元在纽约汇市盘初一度缩减跌幅。

根据路透数据，美元指数.DXY跌0.3%，报81.618。

澳元上扬，此前澳洲央行(RBA)如市场预期降息至记录低点，但未明确表示可能再度降息，令部分为此已作准备的投资人失望。

轧空行情令澳元兑美元升0.6%，报0.8985美元，脱离周一所创的三年低点0.8848美元。澳元已连升两日，势将录得两周最佳单日表现。

分析师表示，短期内澳元可能还会再涨一些，主要是因很多建立了大量澳元空仓的投资人和投机商需要锁定获利。

但升势将可能是短暂的。因中国经济成长放缓以及美元不断走强，澳元中期可能受压，花旗G10汇市策略师Valentin Marinov对路透线上社区Global Markets Forum表示。

(编译 李军; 审校 母红)

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