美元兑日圆下滑 因对美联储政策前景不确定

* 上周五美国公布疲弱的就业数据后，美元保持疲软

* 美国7月服务业成长加速

* 恒天然公司称在部分乳制品中发现肉毒杆菌后，新西兰元下挫

路透纽约8月5日 - 美元兑日圆周一连跌第二个交易日，上周五美国公布的就业数据逊于预期，令投资人下调对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在短期开始缩减购债计划的预期。

但在美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，7月美国服务业成长加速，巩固了今年下半年经济成长将加快的观点，美元跌势受限。

美元兑多数主要货币自7月9日触及高位后已大跌3%，因对美联储可能早至9月开始缩减购债的预期降温。上周美联储在货币政策会议后没有暗示近期将采取行动。

“对美联储是否能够缩减购债的不确定性持续，令美元承压。”BNY Mellon市场策略部门董事Samarjit Shankar表示。

减少刺激措施可能引发公债收益率上升，令美元对投资人而言更具吸引力。

美元兑日圆跌0.7%，报98.28日圆，盘中在98.23-99.15日圆的窄幅区间内交投。

上周五，美国公布7月非农就业岗位增加16.2万个(预估为增加18.4万个)，为四个月最小增幅。

欧元兑美元下滑0.2%，报1.3258美元，陷于技术阻力位和日高1.3300美元以及上周高位1.3344美元下方。

周一公布的数据显示，6月欧元区零售销售在三个月内首次下滑，凸显家庭支出不振对欧元区脆弱的经济复苏的拖累。但欧元区7月企业景气为18个月来首次扩张，尽管幅度非常温和，暗示欧元区经济正缓慢开始趋稳。

美元指数.DXY跌0.1%，报81.855。

澳元兑美元触及三年低点0.8848美元，此前澳洲公布的零售销售数据逊于预期，巩固了澳洲央行进一步降息的预期。纽约尾盘，澳元兑美元反弹至0.8930美元，当日升0.4%。

英镑兑美元升0.4%，报1.5355美元，受英国强劲的服务业调查报告提振。

**新西兰元大跌**

新西兰元周一跌至一年低位，因该国大型乳制品出口商恒天然(Fonterra)称在其部分产品中发现肉毒杆菌，引发投资者担忧。

新西兰官员表示，中国已暂停从新西兰和澳大利亚进口部分乳制品。

新西兰元兑美元纽约尾盘跌0.3%，报0.7812美元，下一道关键技术支撑位在2012年6月1日所创的低点0.7456美元。

乳制品占新西兰年出口额460亿新西兰元(360亿美元)的四分之一左右，因此新西兰元对恒天然的前景甚为敏感。恒天然为全球最大乳品出口商。

“如果丑闻恶化，并有更多国家对新西兰的乳制品实施禁令，我可以想象新西兰元将下挫。”Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示，他预计新西兰元可能跌向0.70美元。

她表示，如果新西兰当局能够很好的控制住危机，那么新西兰元会反弹。

(编译 利棣儿；审校 李军)

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