美元在美联储发布政策声明前下滑 强劲数据推高欧元

* 欧元上涨，因德国ZEW景气指数触及2010年4月来最高

* 欧元升势受限，市场聚焦美联储货币政策会议

* 市场预计美联储小幅缩减刺激措施规模

路透纽约9月17日 - 美元周二表现普遍艰难，因投资人在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布货币政策会议结果前不愿做新的押注。市场预计美联储将削减大规模的刺激计划。

另外，在德国公布强劲的景气调查后欧元上涨。周二公布的调查显示，9月德国分析师和投资者信心跳涨幅度超过预期，受益于欧元区前景转佳，这对于德国总理梅克尔争取周日选举胜利是项利多。智库ZEW月度调查显示，9月德国经济景气判断指数从8月的42.0升至49.6，触及2010年4月以来最高，且超出路透调查预估的46.0。

数据带动欧元兑美元触及日高1.3369美元。

不过在美联储周三发布货币政策声明前，欧元升势受限。路透最近的调查显示，分析师预计美联储缩减购债的规模相对较小，仅100亿美元，目前购债规模为850亿美元。

美元指数.DXY连跌五日，纽约尾盘下滑0.2%，报81.140。

“缩减量化宽松政策会对美元有利，但投资人不能想当然认为美元在美联储发布声明后会自动上涨，

“策略上来讲，美联储最有可能力求不兴波澜，希望限制公债收益率上涨、股市大跌和美元上扬。”

分析师表示，升息预期左右美元走势，因这会影响短期美国公债收益率。

周一，在美国前财长萨默斯退出美联储主席角逐，令美国迅速削减货币刺激措施的几率降低后，美元回落。

纽约尾盘，欧元兑美元升0.2%，报1.3357美元，接近周一触及的8月底来最高位1.3385美元。

美元兑日圆升0.1%，报99.09日圆，预计将保持在约100日圆阻力水准之下。

根据法国巴黎银行数据，美元兑日圆按现价仍估值偏低，合理价在104.85日圆。美元/日圆估值增加是因应本月日股反弹。

日圆疲弱通常被视为对日股有利，许多日股都是出口企业，得益于日圆疲软。

美国公布8月消费者物价指数微升，为美联储开始缩减购债铺路，之后美元兑日圆一度缩减涨幅。

另一报告显示，海外投资人在7月恢复对美国长期证券的兴致，日本和中国增持了美国公债。6月，美国公债遭遇创纪录的资金外流。

根据美国财政部周二发布的数据，7月海外持有美国长期证券增加311亿美元，6月为骤减670亿美元。

(翻译 张荻； 审校 徐文焰)

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