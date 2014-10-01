《Kimberly专栏》美元涨势有经常帐赤字下滑及FED缩减刺激撑腰

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberly 编译 张明钧

路透伦敦9月30日 - 美元料将维持强势格局，因美国经常帐赤字缩小，加上美国联邦储备委员会(FED/美联储)购买资产计画将告终，美元供给将进一步减少，价格也就水涨船高。

虽说美元指数.DXY周二已创下四年高点，然而其涨势的基础仍相当稳固。

美国经常帐赤字所代表的意义，实际上就是弥合进口与出口差额所需实际出口的美元数额。

这些美元出口最后是落在其他国家外汇储备的帐上，成为协助全球经济平顺运作的流动资金。

这强化了美元做为主要储备货币的优越地位。但这同时也意味着美国必须不断地维持经常帐赤字，好让全球各地持续取得其所发行的美元。

这就是经济学家罗伯特·特里芬(Robert Triffin)在1960年代所提出的特里芬难题。他称美国过高的赤字将会侵蚀对美元价值的信心，但他也提到问题的另一面：若美国不再呈现赤字，那么国际社会就会失去最大的储备增长来源。

赤字下滑所造成的流动性短缺，将导致全球经济陷入收缩循环，从而造成动荡。

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事实上，美国经常帐赤字近几年已经缩小，从2006年第三季的2,160亿美元降至2014年第二季的985亿美元。

美国经常帐赤字在2013年第四季创下14年新低，主要原因在于美国降低对外国石油的依赖程度，导致石油进口下滑。

国内页岩油及天然气盛产也降低美国制造业者的成本。这不仅仅让美国出口产品有降价空间，还让国内制造商有机会从海外竞争对手赢回国内市场份额。

到最后，因应全球经济需要而出口至海外的美元就减少了。对美元需求不变、而供给减少的情形下，美元汇价料将走升。

**美联储**

当然，美联储超级宽松货币政策包括买进资产以扩大印钞。

藉由增加美元实际供应数量，实际美联储在某种程度抵销了美国经常帐下滑造成美元出口减少的效应，让美元供给不那么希缺。

不过美联储刺激规模持续缩小，且料在下个月画上句点。

上述的抵销效应逐渐消退。

美联储减少购买资产，加上美国经常帐赤字缩小，都强化了美元升势。(完)

(译文审校 李爽)

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