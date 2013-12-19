美元走强 因美联储宣布缩减购债后美国公债收益率攀升

* 美元兑日圆触及五年高位后回落

* 美联储有关利率的讯息打消了市场的疑虑

* 美元兑瑞郎走强

* 澳元兑美元接近三年半低位

路透纽约12月19日 -美元兑多数货币周四走强，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三宣布，将从明年1月起逐步撤走大规模购债计划后，美国公债收益率攀升，支撑美元。

美元周三普涨，之前美联储表示将每月资产购买规模削减100亿美元，至750亿美元。美联储此举将有助于提升美国公债收益率，并进而推高美元。

周四，美国指标10年期公债收益率升至2.93%，周三为2.88%。

为防止市场出现剧烈反应，美联储还表示，在失业率降至6.5%之下后相当长一段时间内保持近零利率“可能是适当之举”，这有效延长了基础利率开始上升的时程。

“美联储昨日公布政策决定后最大的反应是美国中期公债(五到七年期)收益率攀升，”Standish AssetManagementde的汇市策略部主管兼高级资产组合经理Federico Garcia Zamora表示。

Standish管理着约1,630亿美元的资产。

“市场并不相信美联储维持利率在低位的持续时间能够像他们预料的那样长。从这方面来看，我们认为美元将在2014年继续走强。”

纽约汇市尾盘，欧元兑美元跌0.2%，报1.3657美元，盘中触及两周最低1.3627美元。

欧元跌势应该受限，因欧洲央行拒绝通过短期操作进一步放宽政策，以及欧洲的银行向欧洲央行偿还在危机期间提供的贷款，导致欧元供应减少。

今日公布的数据显示，欧元区10月经常账盈余触及纪录高位，也扶助支撑欧元。

欧元/美元期权隐含波动性指标周四大幅回落。一个月欧元/美元隐含波动性跌至6.1%，周三最高触及6.8%。

这暗示欧元/美元将在未来一个月内陷于区间内。

根据路透数据，美元兑日圆盘中跳升至五年高位104.36日圆，后回落至104.19日圆，日内下跌0.1%。

美元兑日圆走软，之前公布的数据显示，美国上周初请失业金人口增至近九个月最高，使就业市场蒙阴。

今日公布的其他数据显示，美国11月成屋销售接近一年低位，12月大西洋沿岸中部地区的制造业活动扩张步伐略微加快。

分析师表示，美联储实际缩减购债的幅度不大，仅为每月100亿美元，每月仍有750亿美元的巨量资金流入全球金融市场。

美元兑瑞郎上扬0.5%，报0.8981瑞郎。

“美元/瑞郎跟随美元/日圆走强，对我而言意味着，美元已完全摆脱了套利交易融资货币的地位，而由其他货币接手，”IronFXGlobal的主管Marshall Gittler表示。

“另外，诸如黄金和白银等对冲通胀的最后力量也被击垮。我认为，这标志着很多评论员预期的2014年将到来的美元升势已经拉开帷幕。”

澳元兑美元原本已因澳洲央行希望澳元走软的意愿而承压。在美联储政策决定公布后，澳元/美元徘徊在三年半低位附近。澳元/美元周四盘中触及2010年8月以来最低0.8820美元，尾盘下跌0.2%，报0.8858美元。 (完)

(编译 母红; 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。