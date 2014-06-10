美元兑欧元受美联储升息前景带动上涨

路透纽约6月10日 - 美元兑欧元周二延续升势，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能较之前预期提前升息，但美元兑日圆下滑，因日圆有避险需求。

交易商表示，包括上周五发布的非农就业报告等美国经济数据强劲，巩固了美联储可能在下周货币政策会议上采取对通胀更强硬立场的观点。

交易商为美联储可能较预期提前升息作准备，扶助带动美国公债收益率上升，从而也推高了对美元的需求。

“随着就业市场数据转强，经济活动数据改善，市场将开始消化的风险是首次升息的时机会较预期提前，”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。

交易商表示，市场预计周四美国公布的零售销售数据强劲，巩固了对美联储会提前升息的观点。从美国短期利率期货走势来看，交易商目前预计美联储将在明年下半年升息。

美国商务部周二公布，4月趸售库存增长1.1%，超过预期的0.5%。数据支持了上述观点。

交易商表示，升息的迹象对美元有利，美国公债收益率上升会鼓励资金流入美国公债。指标10年期美债尾盘跌6/32，收益率报2.638%，盘中触及2.651%的一个月高位。

美元指数.DXY纽约尾盘升0.18%，报80.799，进一步远离上周五所创的近两周低点80.240。美元兑瑞郎CHF=升0.23%，报0.8991瑞郎。

欧元兑美元EUR=尾盘跌0.35%，报1.3545美元，但仍高于上周四欧洲央行宣布新货币刺激政策后触及的四个月低点1.3503美元。

交易商表示，欧洲央行的行动以及可能进一步追加刺激措施会继续令欧元承压。

美元兑日圆JPY=跌0.18%，报102.32日圆，交易商表示，日股下滑带动了对日圆的避险需求。日股日经225指数.N225周二跌0.85%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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