分析：美元涨势姗姗来迟 但看似终企稳生根

路透纽约8月1日 - 期待已久的美元涨势看似终于生根了，美元以17个月的单月最佳表现为7月收尾，投资者也为美国在经济危机后的首次升息而调仓蓄势。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周上调了对美国经济的评估，第二季美国经济环比年率为成长4%。这相当于认同这样的观点，即美国离升息不过就是几个月的事了。

利率市场走势反映出美联储料不晚于明年6月开始紧缩周期，很可能还会提前，而在多数发达国家的央行还处于宽松货币模式中，这样的前景是利多美元的。

“只要美国经济持续复苏，低估值的美元就没有理由不展开全面的反弹，我之前预计年初就会反弹的。”总部位于伦敦的投资公司SLJ Macro Partners的合伙人Stephen Jen表示。

预计今年年初美元反弹的不是只有Jen一人，尤其是美联储在去年12月宣布将逐渐减少资产购买规模。实际上，多数分析师在2014年年初转为看多美元。

严寒的冬季拖累美国经济在第一季萎缩，而此后美元则花了一些时间才聚起了势头。

不过7月最后两个交易日美元汇价走势瞩目。4月初以来美元就陷入窄幅区间不能突破，如今美元终于破茧而出，对新兴和发达市场货币几乎全线上涨。

7月美元指数涨幅超过2%，创2013年2月以来最佳月度表现。

**押注美元**

2014年迄今，美国整体债券资金流入规模已远超去年全年的水准。根据理柏的数据，今年债券累计流入938亿美元，比2013年的209亿美元高出逾三倍。

虽然美国股市周四重挫，但美股持续吸引资金流入，2014年迄今累计流入1,371.4亿美元。

相比之下，欧元区的资金流动状况则已开始恶化。据理柏数据显示，欧元区股市7月净流出约5亿美元，为今年以来首次。

与此同时，根据纽约梅隆银行的数据，欧元EUR=自5月8日以来一直处于卖超状态，当日欧洲央行(ECB)总裁德拉吉暗示愿意采用非传统举措来遏制欧元强势，并消除困扰欧元区的通缩压力。

德拉吉讲话后不久，投机性仓位调整也变为净做多美元，过去11周里都一直是这样。

欧元兑美元周四收在1.34美元关口之下的八个月低位，创近一年半以来最大单月跌幅。

“中长期投资者本月重新买入美元，从而推动欧元兑美元目前走低，”波士顿纽约梅隆银行高管Samarjit Shankar称。

与其他发达国家的债券相比，美国公债等美国资产的收益率(殖利率)也更具有吸引力。

美国10年期公债收益率US10YT=RR报2.55%左右，较可比德债收益率高出约1.39个百分点，为逾15年来最大利差。

**房地产风险？**

一些投资者认为，美元近期的强势可能不会持久。

纽约Samson Capital Advisors投资长Jonathan Lewis表示，美国房地产行业依然脆弱，可能会对美元的上升趋势构成挑战。

“对利率变动颇为敏感的房地产市场，是金融危机的中心，美联储如果收紧政策...将会是一招错棋。”他说。

Lewis还表示，美元指数当前正处于近三年来交投区间的中间水准。“一旦市场将焦点放在美联储长时间按兵不动，预计美元指数将跌向区间的底部。”

然而，一系列短期利率预期的指标表明，美元面临的利多因素也不少。

根据法国兴业银行数据，美国一年后的一年期远期利率(1-year, 1-year forward rate)USA3L1YF1Y=TWEB本周上涨至1.2%的三年高位，去年秋天时仅为0.45%。

2004年时，该远期利率从2.5%急涨到逾4%，当时是美联储最近一次开始收紧政策。

“我们认为，这标志着美联储的加息预期开始升温，因为我们相信美国经济前景正在朝着更好的方向发展，美元走势也将顺应这个趋势。”法国兴业银行驻伦敦资深外汇分析师Alvin Tan表示。(完)

(编译 田建华/洪曦; 审校 高琦/张明钧)

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