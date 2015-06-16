美元走强拖累金价回落 关注美联储政策声明和希腊局势

路透纽约/伦敦6月16日 - 金价周二走低，因美元走强，且希腊濒临违约并未引发对避险资产的持续需求。美国联邦储备委员会(FED/美联储)正在举行为期两日的会议，市场静待联储周三公布政策声明。

1959 GMT，现货金回落0.4%，报每盎司1,181.45美元。美国8月期金收跌4.90美元，报每盎司1,180.90美元。

“金价走低，因投资者仍认为美国经济正在复苏，”花旗策略师David Wilson说。

“因此，投资者关注美国经济的正面迹象，对希腊退欧等宏观不利因素置若罔闻，因希腊危机已经持续了很长时间。”

美国5月房屋建筑许可猛增至近八年高位，表明在年初表现低迷后，楼市和总体经济增长累积动能。

“今日公布的部分数据良好，这也意味着美联储采取行动，尤其是在9月前，的可能性增加，因此，我认为市场试图在价格中反映这一因素，”U.S. Bank Wealth management的高级投资策略师Rob Haworth在谈到美联储的升息可能性时表示。

投资者静待美联储周三公布的政策声明，以及美联储主席叶伦在记者会上的讲话，从中寻找联储升息时机的线索。

今日股市多数上扬，欧美股市在连跌两日后反弹，但希腊局势的不确定性限制涨幅。

希腊总理齐普拉斯猛烈抨击债权人，指责他们试图“让希腊人蒙羞”，对欧洲为希腊退欧做准备的警告置之不理。

其他贵金属方面，现货银跌0.5%，报每盎司16.01美元。现货铂金回落0.7%，报每盎司732.35美元。

现货钯金跌1.1%，报每盎司1,074.50美元，逼近周一触及的六年低位1,072.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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