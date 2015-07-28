美元兑欧元和日圆反弹 市场焦点转向美联储政策声明

* 交易商关注周三发布的美联储政策声明

* 中国股市跌幅受限扶助美元表现

* 中国忧虑犹存，限制美元涨幅

* 美国消费者信心疲弱重压美元

路透纽约7月28日 - 美元兑欧元和日圆周二反弹，交易商在后两种货币上涨后锁定获利，且因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的政策声明基调强硬而看好美元。

交易商称，市场预期美联储可能会进一步支持9月升息的预期，这扶助提振美元。周一中国股市录得八年来最大单日跌幅，美元受累走软。

周一，欧元兑美元触及两周高位1.11295美元，美元兑日圆触及约两周低位123.010日圆。

“我认为在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前你不想作空美元，”Brown Brothers Harriman的汇市策略师Win Thin在谈到FOMC会议时表示。

美联储升息预计将吸引投资资金流入美国，从而提振美元。

中国股市沪综指周二收跌1.7%至逾半个月新低，周一重挫8.5%。这促使部分交易商买入避险日圆，并卖出欧元空头押注，扶助推高欧元。

中国股市周二波动放缓使美元得以收复部分失地。美元兑瑞郎CHF=EBS早盘触及逾三个月最高0.96740瑞郎。

不过，分析师表示，中国股市疲弱是否会影响美联储升息时机的不确定性限制了美元涨幅。

“存在中国经济放缓的程度超过我们预期的可能性，这可能促使美联储推迟升息，”巴克莱驻纽约的汇市研究部全球主管Jose Wynne表示。不过，他指出，他仍预计美联储将在9月升息。

周二公布的数据显示，美国7月消费者信心指数触及2014年9月以来最低。美元因此承压。

欧元兑美元EUR=EBS尾盘跌0.41%，报1.10430美元。美元兑日圆JPY=EBS上扬0.31%，报123.620日圆。美元兑瑞郎CHF=EBS尾盘上涨0.11%，报0.96350瑞郎。

美元指数.DXY尾盘上扬0.25%，报96.745，从周一触及的近两周低位96.288反弹。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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