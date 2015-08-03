美元上涨 因投资人预计就业数据将巩固升息预期

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约8月3日 - 美元上涨，投资人关注周五公布的美国就业数据，预计将显示就业市场仍在增强。
强劲的就业增长可能提振美国联邦储备委员会(FED/美联储)更接近升息的预期，许多投资人预计可能在9月就开始升息。
根据路透访查的100位分析师预估中值，7月非农就业岗位预计增加22.3万。
“周五将出炉的就业市场数据是重大事件，”Brown BrothersHarriman & Co新兴市场策略部门全球主管Win Thin表示，“美联储准备好升息，如果就业数据强劲，增幅超过20万，那么升息就能在正轨上。”
许多投资人预计即便其他经济指标显示成长乏力和通胀仍低，但美联储仍可能会升息。
美国6月消费者支出增速为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓，表明美国经济增长动能在第二季末有所减弱。数据公布后，美元稍早缩减涨幅。
另外，美国供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，6月为53.5，但仍高于50的枯荣分水岭。
希腊股市在休市五周后重开，以暴跌作收，支撑美元兑欧元。
“希腊股市暴跌令欧元小幅承压，”野村汇市策略师Yujiro Goto表示。
美元兑欧元尾盘报1.0948美元。
美元指数报97.508，当日升0.17%，但低于上周四触及的一周高位97.773。
数据显示，欧元区7月制造业活动增速较之前预期更快，欧元跌势受限。
加元和新兴市场货币走软，因油价下挫。
加元兑美元跌至逾十年最低的1.3175加元，为2004年9月来最低。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0949 1.0987 -0.35 -9.49 1.2097
美元/日圆 JPY= 124.01 123.92 +0.07 +3.62 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 135.83 136.08 -0.18 -6.18 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9692 0.9655 +0.38 -2.50 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5584 1.5622 -0.24 +0.07 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3151 1.3086 +0.50 +13.20 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7284 0.7302 -0.25 -10.82 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0610 1.0615 -0.05 -11.77 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7023 0.7028 -0.07 -9.44 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6560 0.6582 -0.33 -15.87 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.2518 8.1722 +0.97 +10.44 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.0348 8.9765 +0.65 -0.05 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.6514 8.6195 +0.37 +10.98 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4736 9.4761 -0.03 +0.05 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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