美元跟随美国公债收益率下滑

路透纽约7月7日 - 美元兑日圆和欧元周一走软，跟随美国公债收益率的跌势，因投资人继续消化上周出炉的强劲的美国就业报告，并揣摩美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时开始升息。

美国公债从上周就业报告发布前的跌势中反弹，因虽然就业报告显示上月非农就业岗位劲增28.8万，失业率从5月的6.3%降至6.1%，但部分交易商认为，就业市场的强劲表现尚不足以促使美联储主席叶伦和其他决策者提前收紧政策。就业参与率处于历史低位，以及薪资增长缓慢可能会限制消费者支出，而消费者支出在美国经济产出中占据三分之二的比重。

市场下一焦点将在周三美联储发布的6月会议记录，投资人将从中寻找央行委员认为何时可能升息的迹象。

“会议记录不会涉及政策委员对非农就业岗位强劲反弹的反应，但可以从中一窥联邦公开市场委员会内部对首次升息时间的讨论，”道明证券外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。

高盛分析师周一将美联储首次升息时间预估由2016年首季提前至2015年第三季，上周已有其他银行作出类似举动。

由于指标10年期美国公债收益率多数时间保持在2.66%下方，美元兑欧元和日圆在过去两个月基本呈现区间波动。尽管数据显示经济从年初的疲弱表现中反弹，但美国公债收益率仍一直保持在较低的水平。

“美元多数情况下跟随公债收益率下滑，”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“收益率无法持续攀升对美元来说是个问题。”

美元兑日圆JPY=跌0.25%，报101.85日圆，上周五尾盘报102.10日圆。

美元兑欧元EUR=跌0.10%，报1.3606美元，德国公布5月工业生产较上月下滑1.8%，创逾两年来最大降幅。数据公布后美元一度升至1.3577美元。

疲弱的德国数据令市场仍预计欧洲央行可能需要在未来几个月进一步放宽政策，因通胀回落的压力和经济成长迟滞。

美元指数.DXY小涨至80.253，从稍早触及一周半最高80.359回落。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3604 1.3593 +0.08 -1.03 1.3745

美元/日圆 JPY= 101.82 102.10 -0.27 -3.30 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 138.55 138.80 -0.18 -4.20 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8935 0.8941 -0.07 +0.08 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.7126 1.7158 -0.19 +3.44 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0682 1.0653 +0.27 +0.58 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9372 0.9359 +0.14 +5.15 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2154 1.2162 -0.07 -0.95 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7942 0.7921 +0.27 -4.28 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8756 0.8738 +0.21 +6.70 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.1539 6.1879 -0.55 +1.44 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3731 8.4147 -0.49 +0.41 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8308 6.8437 -0.19 +6.12 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2931 9.3063 -0.14 +5.04 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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