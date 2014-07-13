美元持稳 市场对葡萄牙银行业的担忧减弱

路透纽约7月11日 - 美元兑日圆和欧元周五持稳，因葡萄牙最大银行寻求安抚投资人对其财务稳定性的忧虑。

葡萄牙必利胜银行(BES)周四晚表示，向其创始家族的贷款亏损不会给该行带来资金短缺的风险。

这缓和了一些忧虑。因投资人担心情势蔓延而寻求避险，美元兑日圆周四跌至近两个月低点。

“这使市场忧虑欧洲经济成长和银行业，”法国农业信贷银行宏观策略师Mark McCormick表示，“许多忧虑是有针对性的。”

美元兑日圆JPY=持稳在101.33日圆，兑欧元EUR=变动不大，报1.3609美元。美元指数.DXY升0.07%，报80.185。

“我们一直从债市表现获得指引，现在我们关注的是股市，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

近几个月美元兑日圆和欧元大致呈区间波动，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持稳定的、对通胀相对温和的基调，且在暗示即将开始升息前还在寻找经济成长的进一步迹象，美元升势困难重重。

美联储周三发布的6月会议记录没有给联储政策前景提供新的线索。市场下一焦点将是下周二美联储主席叶伦的国会作证。

由于美联储和欧洲央行都不太可能在短期内宣布政策调整，投资人将继续寻求较高收益投资。

“市场主题真的是作空美元、作空欧元和许多套利交易，特别是在新兴市场和较高收益的G10市场，”McCormick表示。

加元兑美元CAD=周五下滑，此前数据显示6月就业岗位意外减少9,400，失业率从5月的7.0%升至7.1%。

加元兑美元大跌0.78%，报1.0729加元。

澳元兑美元也下滑，此前澳洲央行总裁史蒂文斯在接受澳洲报纸采访时警告，澳元汇率可能过于强劲，称美联储可能升息或拖累澳元。

澳元兑美元AUD=一度跌至0.9373美元，报导发表前报0.9394美元，纽约尾盘回升至0.9387美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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