美元受叶伦证词带动上涨 英镑表现出色

路透纽约7月15日 - 美元兑多数其他主要货币周二攀升，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称就业市场状况仍然不佳，且薪资增长迟滞为在可预见的未来继续实施宽松货币政策提供依据。[

英镑兑美元GBP=升至数年高位，因英国通胀数据令对英国将较其他主要经济体更早升息的臆测增强。

纽约尾盘，美元指数.DXY升0.24%，至80.382，在美国政府公布6月零售销售增长0.2%前，美元指数微跌0.02%。

叶伦周二在参议院金融服务委员会作证时，美元指数扩大升幅。

“叶伦的讲话和她之前的言论基本一致，且显示她个人和美国联邦公开市场委员会(FOMC)对美国经济的观点没有显着改变，”RBS Securities汇市策略师Brian Daingerfield说。

美元兑日圆上涨0.15%，报101.67日圆，非常接近日内高位。

欧元兑美元EUR=跌至三周低点1.3560美元，之前德国经济智库ZEW公布投资者信心下降，显示德国经济第三季开局不利。

欧元兑美元最新下跌0.4%，报1.3567美元。

欧元兑日圆EURJPY=下滑0.25%，报137.93日圆，兑英镑EURGBP=D4跌0.75%。

英国数据显示通胀上升后，英镑表现出色，兑美元升0.35%，至1.7145美元，稍早一度追平约六年高位1.7192美元。

英国国家统计局周二公布，英国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.9%，高于预期的按年升1.6%。(完)

(编译 利棣儿/郑茵；审校 母红/龚芳)

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