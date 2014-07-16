美元普涨 市场臆测叶伦倾向收紧货币政策

路透纽约7月16日 - 美元周三普涨，市场臆测美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦倾向收紧货币政策，目前美联储维持利率在纪录低点。

“美元兑欧元、英镑和日圆都小涨，”Macquarie Group Limited全球利率和汇市策略师Thierry Wizman表示。

汇市策略师表示，欧洲经济数据令人失望、叶伦周二和周三在国会的证词暗示美国可能较预期提前升息，带动了美元的买盘。

“依我看，叶伦讲话所暗示的较近期所见对通胀略更强硬。”Wizman表示，“我认为9月前美联储官员的讲话不会更强硬了，但到那个时期的趋势都会是美元强劲。”

美元指数.DXY升0.2%，报80.565，盘中触及一个月高位。

“叶伦为美国可能提前升息打开了门，这确实吸引了市场注意力。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美国公债收益率周三先升后回，指标10年期公债US10YT=RR升3/32，收益率报2.537%，日高为2.57%。

英镑兑美元GBP=跌至1.7135美元，脱离周二触及的近六年高位1.7192美元，但英镑兑欧元EURGBP=升至近两年高位。

欧元兑美元EUR=跌0.35%，报1.3525美元，跌至一个月最低，而美元兑日圆JPY=小涨至101.71日圆，盘中触及一周高位101.79日圆。(完)

(编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)

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