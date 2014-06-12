美元普跌 因美国数据疲弱及伊拉克再陷战乱

路透纽约6月12日 - 美元兑一篮子主要货币周四连跌第二日，此前美国公布的零售销售和初请失业金数据显示了经济疲弱的一面，抑制了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)对通胀强硬政策立场的臆测。

美国商务部周四称，5月零售销售增长0.3%。尽管数据低于分析师增长0.6%的预期，但4月零售销售数据被上修至增长0.5%，前值为增长0.1%。

“对预期经济成长增强的投资人而言，零售销售数据有些令人担忧。如果经济成长不增强，对美联储升息的预期就会降温，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

美联储将在下周举行货币政策会议。

美国劳工部在另一份报告中公布，截至6月7日当周，初请失业金人口增加4,000人，经季节性调整后为31.7万人。

美元兑欧元下滑，为五个交易日内首见，但欧元仍离上周欧洲央行降息至纪录低点后触及的1.3503美元的四个月低点不远。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，美国公债收益率下跌，美国公债较可比德债利差收窄，令交易商对美元/欧元近期升势获利了结。

对伊拉克再陷战乱可能影响石油供应的担忧也使美元走软。交易商表示，伊拉克爆发战乱令投资人担心地缘政治冲突加剧，油价持续高涨。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

“这可能意味着该地区出现更普遍的不稳定局势，”Esiner称。他还表示，油价上涨可能损及美国消费者支出。

美元兑日圆下滑，近几日在日本公布强劲的经济数据，令市场对日本央行进一步放宽货币政策的预期降温后，日圆走强。日本央行周四将开始为期两日的货币政策会议。

新西兰元兑美元上扬，因新西兰央行升息一码至3.25%，带动了对新西兰元的需求。

美元指数.DXY纽约尾盘跌0.28%，报80.565，欧元兑美元EUR=升0.18%，报1.3554美元。

美元兑日圆JPY=尾盘跌0.43%，报101.63日圆，美元兑瑞郎CHF=跌0.22%，报0.8982瑞郎。新西兰元兑美元NZD=大涨1.48%，报0.8692美元。

指标美国10年期公债升14/32，收益率报2.588%，因美国经济数据疲弱，且今日标售的30年期公债需求强劲。

(编译 李军; 审校 母红)

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