美元受通胀数据推动走强

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约6月17日 - 美元周二走强，因数据显示，美国5月通胀升幅超预期，支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能较部分交易商的预期提前升息的观点。
物价上涨放缓拖累全球成长。本月稍早，欧洲央行调降指标存款利率至负值，以避免可能在未来数年阻碍欧元区成长的通缩。
美联储今日开始为期两天的政策会议，分析师预计，会后联储将进一步缩减购债规模，且不会显示出在2015年下半年前升息的倾向。
“如果美联储决定减弱对通胀的温和立场，这可能提振美元，”法国兴业银行驻纽约的汇市策略师Sebastien Galy表示。
美国政府周二表示，5月消费者物价上涨0.4%，为逾一年来最大月度升幅。
分析师称，通胀数据产生的影响被弱于预期的房屋开工数据，以及对伊拉克战乱和俄乌天然气纠纷挥之不去的担忧所抵消，美元升势受限。
美元兑日圆JPY=上扬0.28%，报102.14日圆。欧元兑美元EUR=回落0.24%，报1.3540美元。
意外强劲的CPI数据公布后，美元与美国公债收益率同步攀升。两年期美国公债收益率稍早触及4月初以来最高0.488%。
**澳元走软，英镑基本持稳**
其他货币中，澳元兑美元可能录得近一个月来最大单日跌幅，因澳洲央行的会议记录显示，决策者对央行刺激经济的力度是否足够存疑。
澳元兑美元回落0.71%，报0.9334美元。
数据显示，5月英国通胀降至四年半低位，拖累英镑兑美元从五年高位回落。
数据压制了英国央行将在年底前升息的预期，从而导致英镑上行受限。
英镑兑美元 GBP=D4 跌0.17%，报1.6955美元。欧元兑英镑小涨0.06%，报0.7988英镑。
英镑兑美元周一升至1.70美元之上，为2009年来首次，因英国央行总裁卡尼上周四暗示，央行可能较预期提前升息。
交易商称，除非英国央行周三公布的会议记录显示，决策者的政策立场十分强硬，否则英镑很难重回1.70美元之上。
“最新的通胀数据将在一定程度上压制了年内升息的预期，”外汇交易平台UKForex的企业交易部主管Alex Edwards表示。
（完）
(编译 母红; 审校 李军)
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