美元走软 因美联储下调今年成长预估

路透纽约6月18日 - 美元兑欧元和日圆周三走软，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明基调温和，联储在声明中下调今年成长预估，并暗示长期利率可能低于联储之前的预估。

投资者之前预期美联储将上调美国经济成长预估，因之前公布了一系列强于预期的经济数据。

但事与愿违，美联储将2014年成长预估从之前预估的约2.9%调降至2.1%-2.3%。

法国农业信贷银行驻纽约的汇市策略师Mark McCormick称，“声明基调总体温和。人们之前预计美联储会确认通胀攀升，失业率回落。”

美联储将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元，其中200亿美元购买公债，150亿美元购买抵押贷款支持证券(MBS)。

在下午的交易中，美元兑日圆JPY= 小跌，报102.12日圆。欧元兑美元 EUR=上扬0.1%，报1.3562美元。

利率期货价格反映出市场认为美联储将在明年年中开始升息。

更为重要的是，美联储政策委员还调降了对长期利率的预估。对长期联邦基金利率的预估中值为约3.75%，3月时的预估中值为约4%。

“债市春季的涨势使市场已基本消化了上述变化，”LPL Financial的投资策略师Anthony Valeri表示。

“短期利率攀升速度的预估被上调，这抵消了长期利率预期回落所产生的影响。总之，这应在一定程度上巩固了较长期利率将低于美联储之前的预期主题。”

**英国央行会议记录拖累英镑走低**

今日稍早英国央行发布的6月4-5日政策会议记录显示，政策委员希望在升息前看到更多经济中的闲置产能被消化的证据。这拖累英镑兑美元和欧元走软。

包括英国央行总裁卡尼上周四的讲话在内，一批央行决策者近期的讲话使市场预期，在本月稍早的会议上，有一位政策委员可能投票支持升息。

英镑兑美元GBP=D4 纽约尾盘上扬0.1%，报1.6974美元。欧元兑英镑攀升0.1%，报0.7994英镑。（完）

(编译 母红; 审校 李军)

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