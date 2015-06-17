美元下滑 美联储暗示升息可能晚于投资者预期

路透纽约6月17日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示升息可能要比许多投资人原本预期得更晚，且联储还下调了美国经济成长预估。

美元兑瑞郎和英镑大跌超过1%，而欧元兑美元攀升，尾盘涨0.75%。

美联储在结束为期两日货币政策会议后指出，自冬季大幅放缓后，美国经济适度增长，且增长势头可能足够强劲，能支持联储在年底前升息。但联储将美国经济今年增幅预估下调至1.8%-2.0%。

分析师对联储约10年来首次升息会在9月，还是12月意见分歧。

“美联储声明立场没有会议前预期的强硬，”花旗G10汇市策略部门全球主管Steven Englander表示，“他们(对开始升息)的决心没有市场原本指望的那么强。”

Englander表示，美联储声明发布后，美国公债收益率由升转跌，显示投资人感到失望。

“美元走软，因声明立场大致温和，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示，“总的来说，叶伦和美联储在等待通胀抬头，他们认为还不到时候。”

欧元兑美元尾盘报1.1327美元，欧元一直受希腊可能违约的担忧压制。美元指数跌0.75%。

英镑兑美元触及11月来最高水准，尾盘升1.20%，报1.5826美元，英镑受助于数据显示英国薪资增长快于预期。

瑞郎兑美元尾盘大涨1.15%，报0.9215瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1335 1.1246 +0.79 -6.30 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.41 123.34 +0.06 +3.12 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 139.92 138.71 +0.87 -3.35 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9227 0.9321 -1.01 -7.18 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5830 1.5644 +1.19 +1.65 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2223 1.2291 -0.55 +5.21 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7744 0.7747 -0.04 -5.19 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0450 1.0484 -0.32 -13.10 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7160 0.7185 -0.35 -7.67 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6981 0.6985 -0.06 -10.47 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.6568 7.7525 -1.23 +2.47 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6789 8.7261 -0.54 -3.99 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1084 8.1710 -0.77 +4.01 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1935 9.1916 +0.02 -2.91 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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