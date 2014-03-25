美国公布消费者信心数据 美元小幅上涨

* 美元削减稍早涨幅

* 交易商淡化欧洲央行官员讲话产生的影响

* 美国消费者信心数据强劲

路透纽约3月25日 -美元兑一篮子主要货币周二削减涨幅，但仍然小涨，因交易商淡化了强劲消费者信心数据，以及欧洲央行进一步放宽政策前景所产生的影响。

美元兑一篮子货币小涨，回吐稍早的涨幅，因交易商认为强于预期的消费者信心数据对市场产生的影响不会很大。该数据触及2008年1月以来最高。

“市场预期随着天气好转，美国经济数据将会改善，”RBS Securities的汇市策略师BrianDangerfield表示。

Dangerfield称，很多交易商认为，年初数据不佳是因严寒天气所指，他们预计美国经济数据将会好转。因此，强劲的消费者信心数据对提振美元作用有限，他说。

其他经济数据好坏参半，对美元的影响也不大。美国1月独栋屋房价涨幅略高于预期，而其他数据显示，美国2月新屋销售下降。

按季节调整后，1月标普/CASE-SHILLER20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。

美国商务部周二公布，2月新屋销售较前月下跌3.3%，年率为44万户，为2013年9月来最低，预估为44.5万户。

欧元兑美元缩减跌幅，因交易商淡化了欧洲央行总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼以及欧洲央行管委马库赫讲话的影响。他们三位均暗示央行可能进一步放宽政策。

自10月以来，欧洲央行“曾表示存在各种可能性，且在那之后他们并未采取过任何行动，我认为这是一条重要信息，”NomuraSecurities International的G10汇市策略部主管Jens Nordvig表示。

美元指数.DXY最新小升0.01%。欧元兑美元最新回落0.09%，报1.3827美元。美元兑日圆最新小涨0.04%，报102.28日圆。

美元兑瑞郎最新上扬0.22%，报0.8827瑞郎。

尽管美元今日仅小涨，但仍从周一的跌势中反弹，周一出炉的疲弱美国制造业数据挫伤了交易商抱有的，一系列强劲数据将促使美联储加快收紧刺激政策的希望，美元受拖累走低。

美联储主席叶伦上周暗示，可能在明年初升息。受此影响，投资者买入美元。交易商曾表示，美元强势靠的是美国经济数据改善。

俄罗斯卢布兑美元守住涨幅，之前美国总统奥巴马及其盟友同意，除非俄罗斯入侵乌克兰其他地区，否则暂不实施更具破坏性的经济制裁措施。

“危机升级得以避免，”Nomura的Nordvig说。

美元兑卢布最新下跌1.55%，报35.5225卢布。

另外，中国人民币兑美元整固涨势，之前一天，人民币/美元录得近30个月来最大单日涨幅，因市场臆测中国政府将祭出刺激举措来支撑经济。(完)

(编译 母红/张涛；审校 利棣儿/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。