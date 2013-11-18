美元下跌 因中国改革计划提振风险意愿且美股涨势消退

* 全球股市上涨，令融资货币下滑

* 美国投资大亨伊坎称对股市持谨慎态度

* 纽约联储总裁杜德利称尚未看到经济累积足够动能

* 焦点放在美国零售销售数据

路透纽约11月18日 -美元兑日圆和欧元周一下跌，此前中国公布近30年来最为大胆的经济和社会改革计划，提振投资人对较高收益货币的兴致。

对较高风险资产的需求增强稍早推动美元兑欧元至11月6日来的最低，而全球股市攀升，受中国改革计划助力。

中国股市沪综指周一收升2.9%，创下逾两个月以来最大单日升幅。且全球股市.MIWD00000PUS触及2008年来的最高。

美元兑日圆扩大跌幅，因美股的涨势消退。美国投资大亨伊坎(CarlIcahn)表示，他对股市持“非常谨慎”的态度。他说可能将看到股市“大幅下滑”，因为许多公司的盈利更多地是由低借贷成本而非管理能力所带动。

美元稍早受到支撑，因市场预期美联储未来几个月将削减刺激举措。

美联储高级官员周一指出，美国经济形势改善，支撑对美联储正接近削减每月资产购买规模的看法。

纽约联储总裁杜德利指出，就业市场改善及第三季经济成长强于预期是表明经济复苏的乐观迹象。杜德利是美联储宽松货币政策最忠实的支持者之一。

“杜德利认同最近经济形势改善，似乎开启了缩减刺激宜早不宜迟的可能性，”Western Union BusinessSolutions驻华盛顿的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“杜德利的讲话很有分量，因为外界认为他是美联储温和派的主力之一，这些温和派一般都支持宽松政策以提振经济，并促进就业市场改善，”他说。

美元指数.DXY下滑0.2%报80.728。欧元兑美元涨0.1%报1.3508。

欧元获得一些支撑，因数据显示欧元区9月贸易顺差增幅超过预期。

美元上周脱离高位，因美联储准主席叶伦的讲话强化了联储今年将维持购债计划不变的希望。多数投资者目前预计美联储将在2014年3月开始削减刺激举措，意味着目前将会有更多美元流入市场。

欧央行也承诺维持利率在纪录低位附近，并可能采取更多举措。日本央行料将积极提供货币刺激以实现通胀目标。日本央行本周将召开政策会议，料将维持超宽松政策不变。

摩根士丹利欧洲货币策略部主管Ian Stannard还提到日本养老基金的改革计划可能打压日圆。

“这表明原本投资于日本公债的资金或转向高风险资产，并投资于海外市场，这应对日圆构成压力，”他说。

投资者还在密切关注美国即将出炉的数据，以研判美联储缩减购债规模的时点。

比较关键的数据是周三将出炉的美国10月零售销售。周五的数据显示，11月12日止当周，外汇投机客增持美元多仓，并加大做空日圆的力度。

据路透数据，美元兑日圆跌0.3%报99.94日圆。(完)

(编译 利棣儿/李爽 审校 徐文焰/白云)

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