美元走软 因中国计划扩大人民币浮动区间

* 中国计划退出常态式外汇干预，市场认为此举对美元不利

* 市场关注焦点仍是美联储缩减购债的时机

路透纽约11月19日 - 美元兑欧元周二在震荡交投中走软，之前中国央行称将逐步退出常态式外汇干预。

但分析师称，从中期来看，预计美元的表现仍将强于欧元和日圆，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)准备缩减经济刺激规模，很多人预计美联储将在明年3月采取行动。

另外，市场消化了有关中国的消息。中国人民银行行长周小川称，央行将基本退出常态式外汇市场干预，并有序扩大人民币汇率浮动区间。上周中国发布改革计划，让市场在资源配置中发挥“决定性”作用。

中国人民银行的表态引发了部分美元卖盘，因为扩大人民币交易区间意味着人民币兑美元或将走强。但分析师指出，该表态并不说明中国将马上放宽交易区间，而是可能在未来五年中逐步进行。

“过去八年中，中国只要宣布进一步增强人民币弹性，都会带来美元指数明显下挫，”Chapdelaine ForeignExchange的常务董事Douglas Borthwick表示。

他还称，人民币可自由兑换是将其纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权篮子的一个前提。

“一旦实现可自由兑换，外汇储备经理人将把人民币视为新的储备货币并蜂拥而至。它将从其他权重过高的储备货币那里分流市场份额，尤其是美元。”

美元指数.DXY跌0.2%至80.659。

中国的消息推动澳元兑美元上涨0.3%至0.9413美元。

欧元兑美元盘中升0.2%至1.3534美元，从之前低点1.3486美元反弹。

交易商表示，德国ZEW数据此前略微打压了欧元。尽管该景气判断指数11月创下四年来最高，但现况指数下滑并低于预估。

“欧洲央行为保护脆弱的经济反弹，果断采取宽松政策立场，欧元因此受到打击，”Western Union BusinessSolutions的资深市场分析师Joe Manimbo说。

不过，由于市场普遍将上周美联储主席提名人叶伦的讲话理解为确认她的温和立场，美元一路承压。

自叶伦在参议院提名确认听证会上讲话以来，美国公债收益率(殖利率)下跌，拖累美元指数下滑。

但即便叶伦表示刺激措施将在一段时间内维持不变，利空美元，许多市场参与者却认为，在美联储真正开始缩减资产购买之前，美元就会开始上涨。

“在大背景下我们基本是看多美元的，尽管我们预计联储在2014年3月前不会缩减刺激措施，”多伦多道明证券的外汇策略师GregMoore说。“人们会在缩减刺激措施的预期影响下开始买美元。”

纽约联储总裁杜德利周一表示，美国经济在他看来变得“更有希望了”，但他也预计“在相当长一段时间内”，货币政策将保持“非常宽松”。

投资者翘首以待周二收市后美联储贝南克将发表的讲话，以及周三美联储公布10月会议记录，从中寻找有关购债计划将维持多长时间不变的线索。

任何有关联储有可能在几个月后就会缩减刺激措施的暗示都将支撑美元。

据路透数据显示，美元兑日圆涨0.2%，至100.14日圆。(完)

(编译 母红/朱晓军/白云；审校 徐文焰)

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