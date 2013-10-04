美元下挫至八个月低位 因美国政府仍然关门

* 美元指数跌至八个月低位，欧元延续涨势

* 美元在疲弱的服务业数据公布后走低

* 路透调查显示预期欧元、日圆和英镑将下跌

路透纽约10月3日 - 美元兑一篮子主要货币周四连续第五日下跌，触及八个月低位，因担忧美国政府关门对全球经济将带来什么影响。

如果美国政府部份关门很快结束，预料对美国经济的影响有限。但如果政府关门的时间越长，预期对经济活动带来的负面影响越大。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，若政府长时间关门，至少将对今年第四季美国经济增长带来明显影响。

如果对美国经济造成重大影响，可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟缩减购债规模。美联储的非常规公债购买计划被视为不利美元，因为该计划等同印钞，因此美联储推迟缩减购债计划会令美元继续承压。

总统奥巴马与共和党及民主党领袖周三稍晚会晤，以化解预算僵局。但会谈还是没有突破。

美元指数.DXY触及2月来最低的79.627。最新下跌0.2%，至79.758。欧元是该指数的重要成分。

“欧元在这环境下成为新的避险货币，”花旗集团旗下CitiFX的G10策略部主管Steven Englander说。

“华盛顿的情况令美元容易全面下跌，美元表现将暂时落后于诸如欧元等其他主要货币，”他说。

欧元兑美元升至八个月高位，受助于疲弱的美国经济数据，欧洲央行显然不担忧欧元近期强劲，以及优于预期的欧元区数据。

欧元兑美元最新上涨0.3%，报1.3617美元，距离日内高位1.3645美元不远，后者为2月4日来最高。

美元周四短暂扩大跌幅，此前美国国会大厦外发生枪击案，令因美国政府关门的市场紧张状况加剧。

数据显示上月美国服务业增长放缓，也令美元承压。

几周后国会就政府举债上限将展开新一轮斗争。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，若美国未能上调举债限额将令美国违约，这不仅损害美国经济，还打击全球经济。

美国劳工部表示，因为政府关门，周五将不会发布月度就业报告，另行发布日期尚未决定。

数据显示美国就业市场持续复苏，但美元对此无甚反应。上周美国初请失业金人数小幅上升，但仍然处于衰退前的水平。

欧元区零售销售优于预期，该区服务业反弹且意大利服务业活动扩张也支撑欧元表现。

意大利政府周三赢得信任投票，有利于该国政治稳定，也扶助欧元。

路透10月外汇调查显示，欧元的强势将不会持续，因经济成长仍然疲弱；日圆将走低，因日本央行推出更多货币刺激计划；市场仍对英国央行的利率指引存疑，英镑将下跌。

欧元兑日圆上涨0.2%，报132.43日圆。美元兑日圆跌0.1%，报97.26日圆。根据路透数据，美元兑日圆稍早触及五周低位96.92日圆。（完）

(编译 利棣儿；审校 张涛)

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