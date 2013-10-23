美元走软 因美就业数据令外界预期联储将保持刺激规模

* 美国9月非农就业岗位增加14.8万个，增幅不及预期

* 数据引发市场预期美联储将保持现有刺激规模

* 多数一级交易商预计美联储将在明年3月缩减购债规模

* 就业参与率巩固了美联储将保持刺激规模的预期

路透纽约10月22日 - 美元周二普跌，兑欧元触及近两年最低，因令人失望的美国就业数据巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年剩余时间继续执行宽松货币政策的预期。

数据显示美国9月就业岗位增幅不及预期后，美元兑一篮子货币触及八个月低位，因数据暗示美国经济成长失去动能。

数据将可能使美联储在决定何时开始缩减购债规模时更加谨慎。美联储购债计划对美元不利，因其等同于印钞。

美元兑避险瑞郎和收益率较高的澳元也走低，分别跌至20个月和四个半月低位。

美国劳工部称，9月非农就业岗位增加14.8万个。尽管8月就业岗位增加，但7月的增幅被下修，录得2012年6月以来最低。

经济学家预计，9月美国非农就业岗位增加18万个。该数据反应的是美国政府部分停运前的就业市场状况。因预计政府停运损及美国经济，对美联储近期内将不会开始缩减刺激规模的观点进一步增强。

“美联储是不是对总是做出正确的决定感到有些厌倦了？今日公布的就业数据不及预期，证明了联邦公开市场委员会(FOMC)在9月会议上决定保持谨慎是完全正确的，”WorldWideMarkets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

“可能直至明年首季，美联储将保持现有的量化宽松(QE)规模，且市场臆测，如果下一个月的就业数据再度疲弱，联储可能会扩大QE规模。”

接受路透调查的多数美国一级交易商周二认为，在明年3月前美联储将不会开始缩减购债规模，他们表示，近期的政府停运和上调债务上限僵局对美联储缩减购债时机造成了“重大”影响。

在纽约下午的交易中，欧元兑美元触及2011年11月中以来最高1.3792美元。尾盘报1.3782美元，日内上扬0.7%。

美元指数.DXY跌至八个月最低79.182。该指数尾盘回落0.6%，报79.234。

美国9月失业率降至7.2%，为2008年11月以来最低，但美国政府停运预计将给经济造成的拖累使任何经济表现强劲的迹象黯然失色。

经济学家估计，政府停运将使美国第四季国内生产总值(GDP)年增幅下降0.6个百分点，因停运造成政府产出减少，并损及消费者和企业信心。

9月就业参与率处于35年低位，保持在63.2%不变。

“就业参与率徘徊在35年低位暗示，失业人员退出劳动力大军对近期失业率下降造成了不小的影响，”纽约梅隆银行的全球市场策略师Michael Woolfolk表示。

美元兑日圆盘中跌至97.86日圆的低位。尾盘报98.12日圆，日内下跌0.1%。

9月就业报告公布后，期货价格显示美联储将不会在2015年4月前升息。根据CME Group的Fed Watch，联储在当月升息的机率为54%。Fed Watch是根据在芝加哥商业交易所集团(CME)旗下的芝加哥期货交易所交易的联邦基金期货价格计算出上述机率。

在就业报告公布前，交易商预计美联储在2015年4月前升息的机率为59%。

美元兑瑞郎盘中触及20个月低位0.8937瑞郎，尾盘报0.8948瑞郎，跌幅为0.8%。

澳元兑美元盘中攀升至四个半月高位0.9730美元，挽回4-8月跌势中录得的半数跌幅。根据路透数据，尾盘下跌0.6%，报0.9708美元。（完）

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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