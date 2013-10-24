美元兑欧元跌至两年低点

* 欧元兑美元触及两年高位1.3825美元，但进一步上涨可能有困难

* 美元走软，因预期美联储维持政策以及美国公债收益率下滑

* 中国数据一度提振澳元

路透纽约10月24日 - 美元兑欧元周四跌至两年低点，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将维持购债直至明年。

欧元区10月制造业成长步幅意外放缓，但欧元未受其影响。传闻称亚洲的央行大量买入也提振欧元表现。

本月稍早美国政府部分关门以及9月就业数据逊于预期加重投资人对经济的担忧。路透调查显示，美国一级市场交易商中大多数预计美联储要到明年3月才开始缩减刺激措施。

“针对美元，我们近期转为少量空头仓位。”Mellon Capital资产配置投资组合管理部门主管Vassilis Dagioglu表示。

“自5月认为美联储将缩减购债引发的持续看多美元题材目前看来已经降温。”

欧元兑美元升0.2%，报1.3803美元，根据路透数据，稍早触及2011年11月来最高的1.3825美元。

Markit欧元区10月综合采购经理人指数(PMI)初值降至51.5，低于分析师预估的52.5。9月PMI终值为52.2，创两年高位。

一些分析师表示，欧元要持续突破1.38美元可能有困难。

“欧元区数据令人失望的基调将暗示欧元目前看来可能见顶。这令欧元/美元升势受限。”Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示。

美元指数.DXY触及近九个月低点79.081，纽约尾盘跌0.1%，报79.184。

美国公布的最近一周初请失业金人数降幅小于预期，经季节调整至35万。不过，该数据没有反映真实情况，因加州继续处理电脑问题导致的申请积压。

美国10年期公债收益率周三下滑至三个月低点，进一步打压美元吸引力。

根据路透数据，美元兑日圆跌0.1%，报97.28日圆，但持于周三触及的两周低点97.13日圆之上。

10月汇丰中国制造业采购经理人(PMI)数据触及七个月高位，受到新订单强劲增加的带动，数据提振澳元兑美元，但后来回吐涨幅，纽约尾盘跌0.1%，报0.9614美元。

分析师表示，仍担心中国货币市场利率上升，这可能令澳元承压。中国银行间市场指标七天质押式回购利率周四升近一个百分点，因中国央行连续第二周让资金流出货币市场。

“这些潜在的担忧令澳元和加元等中国相关货币未能参与较广泛的风险货币升势。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

新西兰元兑美元跌0.5%，报0.8347美元，加元兑美元也跌0.4%，报1.0423加元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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