美元可能连续第二周下跌 此前美联储发布会议记录

路透纽约10月9日 - 美元兑欧元和瑞郎周五触及数周低位，此前一天美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的9月会议记录强化了直到明年才升息的预期，推动成长相关货币走高。

美元指数.DXY势将连跌第二周，此前发布的联储会议记录关注压低通胀预期的外部因素。

投资者“当然关注会议记录说了些什么，这促使他们卖出美元。”ING Capital Markets的外汇主管Lane Newman称。

欧元兑美元触及1.13875美元的三周高位，势将录得1.3%的四周来最大百分比涨幅。美元兑瑞郎跌至0.95870瑞郎的三周低位，美元指数也跌至94.692的三周低位。

但美元兑避险的日圆上涨，因全球央行的宽松政策前景促使交易商买入风险较高货币。

澳元兑美元触及0.7344美元的七周高位，有望录得2011年底以来的最佳单周表现，受助于商品价格上涨以及市场认为央行宽松政策将支持全球经济成长。

另一种商品货币新西兰元兑美元触及0.6722美元的10周高位。

一些风险较高的新兴市场货币兑美元也上涨，同样受助于全球央行宽松政策前景。美元兑巴西雷亚尔最新跌0.82%，报3.7522雷亚尔，盘中稍早触及3.7239雷亚尔的逾五周低位。

欧元兑美元最新涨0.71%，报1.13555美元。美元兑瑞郎CHF=EBS最新跌0.47%，报0.96150瑞郎。美元兑日圆最新涨0.28%，报120.270日圆。

美元指数最新跌0.44%，报94.896。(完)