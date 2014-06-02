美元上涨 欧元因欧央行减息预期下挫

路透纽约6月2日 - 美元周一上涨，受助于德国通胀数据低迷，以及欧元区制造业增长速度较预期缓慢，这两项因素增加欧洲央行将在本周放宽政策的压力。

美元指数.DXY上涨0.4%，触及三个半月高位。

市场焦点仍在周四的欧洲央行政策会议和周五的美国5月非农就业报告。

“欧元整体走弱，因在欧洲央行会议前，市场态度较为谨慎，”德意志银行G10货币策略师全球主管Alan Ruskin说。

商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，在截至5月27日该周，汇市投机者持有的欧元空头头寸从上周的9,220口增加至16,633口。

本月稍早多位资深消息人士告诉路透，欧洲央行正在为周四会议考虑一系列政策选项，其中包括调降所有利率，以及采取有针对性的举措旨在鼓励对中小企业(SME)放贷。

在纽约市场，欧元兑美元下跌0.26%，报1.3596美元，接近周四触及的三个半月低位。

德国年通胀率攀升至0.6%，小于路透调查预期的1.0%，为2010年2月以来最低。欧元区通胀数据将在周二公布。

“目前通胀疲弱，巩固了欧洲央行将保持温和立场，并准备在未来放宽政策的看法。这对欧元不利，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。

欧元兑英镑下挫0.23%，至0.8118英镑，因欧洲央行和英国央行的货币政策前景相悖，支撑英镑。

美国供应管理协会(ISM)表示，5月制造业指数上升至55.4，略低于路透访问分析师预期的55.5，4月为54.9。读数在50以上，表示制造业活动扩张。

ISM最初误报美国制造业活动增长放慢，但数据一经公布就受到怀疑，因为它和预估值距离甚远。ISM将此次错误归咎于电脑故障。

ISM最初公布的制造业报告拉低了美债收益率，因它为宽松货币政策提供了支持。美元跟随美债收益率跌势，但跌势短暂，因市场对报告提出质疑，引发人们怀疑其准确性。之后，美债收益率反弹。

周一稍早公布的欧元区5月制造业采购经理人指数(PMI)终值下降至六个月低位，令人失望。

美元兑日圆触及102.48日圆的一个月高位，上涨0.66%，且升穿100日移动均线切入位102.37。欧元兑日圆上升0.40%，报139.28日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3594 1.3630 -0.26 -1.10 1.3745

美元/日圆 JPY= 102.36 101.78 +0.57 -2.79 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 139.17 138.73 +0.32 -3.78 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8986 0.8949 +0.41 +0.65 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.6745 1.6750 -0.03 +1.14 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0899 1.0841 +0.54 +2.63 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9246 0.9309 -0.68 +3.74 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2216 1.2202 +0.11 -0.45 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.8115 0.8137 -0.27 -2.19 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8450 0.8497 -0.55 +2.97 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 5.9930 5.9689 +0.40 -1.21 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.1504 8.1427 +0.09 -2.26 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6927 6.6875 +0.08 +3.98 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0985 9.1182 -0.22 +2.84 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。