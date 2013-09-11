美元跌至近两周低位 市场担忧美联储政策前景

* 日圆兑欧元触及三个半月低位

* 奥巴马讲话降低了美国对叙利亚动武的可能性

* 市场聚焦美联储会议，静待联储宣布削减购债规模

路透纽约9月11日 - 美元兑主要货币周三跌至两周低位，因部分投资者削减美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周会议上缩减刺激措施规模的押注。

日圆兑美元反弹，但仍接近稍早触及的七周低位。日圆兑欧元触及三个半月低位，兑英镑触及四年低位，因叙利亚紧张局势缓和，损及对避险货币的需求。

交易商称，叙利亚问题和美联储政策前景的不确定性可能使主要货币陷于区间内。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二和周三举行会议，在上周五令人失望的就业数据公布后，对美联储是否会在会上宣布缩减刺激规模的疑虑升温。

“我不认为在下周三FOMC会议结束前市场有很大的空间。但我认为，在会议前，美元将面临一定的压力，因很多交易商削减美联储将缩减刺激规模的押注，”Tempus Inc的外汇交易员Andrew Dilz表示。

美元指数.DXY回落0.4%，报81.493，盘中触及8月29日以来最低81.445。

欧元兑美元上扬0.4%，报1.3313美元。美元兑日圆跌0.5%，报99.85日圆，根据路透数据，日高为100.60日圆，此为7月22日以来最高。

分析师称，美国公债收益率回落也令美元承压。

“这是各种因素合力所致，”RBS Global Banking的汇市策略师Paul Robson表示，“对风险资产不利但对日圆有利的叙利亚紧张局势有所缓和。且过去几周全球经济数据相对良好。”

美国总统美奥巴马周二承诺，将仔细研究俄罗斯提出的将叙利亚化武交由国际监督的计划，不过，他对此表示怀疑，并敦促美国民众支持他做出的，如果需要，将对叙动武的威胁。

本周中国公布的一系列强劲数据巩固了全球第二大经济体中国的经济在经历了两年放缓后正在企稳的预期。

欧元兑日圆跌0.2%，报132.93日圆，盘中触及5月22日以来最高133.36日圆。

强于预期的经济数据以及市场人气改善近期扶助欧元表现，但摩根士丹利的分析师警告称，欧元强势可能短暂，他们仍会在上涨时伺机卖出欧元。

“欧元升穿1.3450美元附近的8月高位的可能性不大，我们寻求在1.3320美元附近卖出，”他们在一份给客户的报告中写道。

英镑兑美元尾盘上扬0.5%，报1.5823美元，自2月以来首次升穿1.58美元，因英国失业率下降，支持有关英国央行将在明年年底前升息的押注。

“近几周对英镑的乐观情绪有据可依，因自5月底以来，几乎所有经济数据都支持英国央行将保持货币政策稳定，并向将刺激举措正常化方向迈进的观点，”DailyFX的汇市策略师表示。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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