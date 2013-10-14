美国债务危机仍悬而未决拖累美元下滑 日圆上涨

* 美国财政谈判有进展迹象，但尚未达成协议

* 日圆攀升，因避险地位被激活

* 但投资人仍相信美国不会出现债务违约

路透纽约10月14日 - 美元周一下跌，日圆则因避险需求而上涨，因美国议员在本周债务上限调升的最后期限前仍在磋商协议，外界担心美国恐有违约之虞。

尽管周日美国参议院就结束财政危机的磋商显露出有进展的迹象，但如果周四上调举债上限限期前未能打破僵局，美国将在未来几周内无法偿债。

“看起来一度消除的美国违约威胁又变得非常真切，”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示，“再起的争端激活了日圆避险作用，同时也殃及美元。”

纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.1%，报80.289。

美元兑日圆下滑0.1%，报98.44日圆，稍早触及98.05日圆的低点。美元兑日圆从上周五所创的近两周高位98.60日圆回落。

在市场充满不确定的时期，日圆因其流动性而成为了相对安全的投资选择。交易商表示，在接近98.00日圆水准有美元买盘，扶助限制了日圆的升势。

美元兑瑞郎跌0.3%，报0.9099瑞郎，欧元兑美元升0.2%，报1.3569美元。

分析师并表示，市场人士可能不敢过于单边押注，因为若在最后关头达成协议，美元可能会大涨。

汇市陷于窄幅区间内交投，波动性大降。一个月欧元/美元波动性周一下滑，接近9月中旬美联储意外未缩减购债时的低点。

不过，许多市场人士仍预计美国政治僵局将在10月17日限期前的最后一刻化解。

“投资人不相信美国政府将允许从未有过的违约发生，这种想法扶助市场保持一定的稳定性，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

“不过，风险溢价高企，因此我们预计在不确定性消除前不会有新的仓位调整或趋势突破。”

周一日本因公众假期休市，美国部分市场也因假期休市，使得市场交投意愿不高。根据Reuters Dealing数据，欧元/美元成交量为4月1日来最低，美元兑日圆成交量为5月6日来最低。

分析师表示，财政忧虑会支持美联储维持刺激措施，即量化宽松政策的决定。

但G+Economics董事总经理Lena Komileva表示，量化宽松政策不是解决政治风险或政府瘫痪以及失业的良方。

“量化宽松政策持续的越久，市场依赖度就越大，当美联储最终开始缩减刺激措施时市场波动的风险也就越大。”（完）

(编译 李军; 审校 母红)

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