美元续受美联储声明带动小涨 瑞士央行实施负利率重创瑞郎

路透纽约12月18日 - 美元兑主要货币周四连升第二日，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示可能很快升息，而其他国家仍在放宽货币政策。

美元兑瑞郎触及28个月高位0.9847瑞郎，此前瑞士央行称，将对在央行的活期存款账户实施负0.25%的利率，以便遏制买入瑞郎避险的操作。

欧元兑美元跌至12月8日来最低的1.2266美元，美元兑日圆也升至一周高位119.30日圆，昨日美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

美联储接近收紧货币政策同欧洲、日本和瑞士还在放宽政策的对比“可能更为鲜明”，并继续推高美元，道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

升息预计会带动投资资金流入美国，从而提振美元。美联储对美国经济的乐观评价也扶助美元兑避险日圆扩大升势。

美元兑俄罗斯卢布在周三暴跌逾12%后反弹。

分析师表示，油价续挫及俄罗斯总统普京鲜有切实措施将俄罗斯经济带出危机损及卢布。美元兑卢布RUB=纽约尾盘升2.68%，报61.75卢布。

“油价下挫正在摧毁俄罗斯的经济。”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。俄罗斯主要出口营收来自油气销售。

欧元兑美元EUR=尾盘跌0.5%，报1.2281美元，美元兑瑞郎CHF=升0.77%，报0.9803瑞郎。美元兑日圆JPY=升0.13%，报118.77日圆。

美元指数.DXY小涨0.1%，报89.222。

多数美国公债收益率触及一周高位，美股标普500指数.SPX尾盘大涨约2%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2285 1.2341 -0.45 -10.62 1.3745

美元/日圆 JPY= 118.82 118.64 +0.15 +12.84 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 145.99 146.40 -0.28 +0.94 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9798 0.9728 +0.72 +9.74 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5668 1.5574 +0.60 -5.36 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1575 1.1629 -0.46 +8.99 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8164 0.8120 +0.54 -8.40 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2037 1.2008 +0.24 -1.91 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7850 0.7921 -0.90 -5.39 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7761 0.7702 +0.77 -5.42 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 7.3960 7.4075 -0.16 +21.92 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.0872 9.1428 -0.61 +8.98 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.6978 7.6647 +0.43 +19.59 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4555 9.4594 -0.04 +6.87 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。